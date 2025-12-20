Coldplay「捉奸」事件女主角首开腔 认暗恋「男主角」上司但无发生性关系

英国天团Coldplay去年七月于波士顿开唱，意外令一对男女高层陷入不伦风波。当时二人亲暱拥抱却躲避镜头的动作，遭主唱Chris Martin当众调侃，随即在全球网络掀起轩然大波。事隔五个月，事件女主角、美国新创公司Astronomer前人事总监Kristin Cabot首度打破沉默接受专访，声泪俱下控诉网络暴力，并坚决否认发生婚外情。

指事发当晚因饮酒致行为失当

这场被网民戏称为年度最尴尬的罗生门，源于Coldplay演唱会的一个环节。Kristin与当时的执行长Andy Byron被捕捉到台下相拥，二人发现上镜后神色慌张，分别遮脸及蹲下躲避。Chris Martin随即向全场笑称：他们要么是出轨，要么就是太害羞。这段画面在TikTok等平台获得数以百万计点击，二人随即被Astronomer董事会停职调查，最终双双离职。

Kristin近日接受《纽约时报》及《泰晤士报》专访，首度还原当晚真相。她坦承对上司拜伦有过好感（Crush），但强调二人清白：「在那天之前，我们甚至连吻都没接过。」她承认当晚因饮酒导致行为失当，但坚称并无发生性关系。卡博特更透露，其实在演唱会前数周，她已与丈夫Andrew分居并协议离婚，并非因出轨才导致婚姻破裂。

代价惨重 被列职场黑名单 子女拒接送上学

虽然解释了私生活状况，但Kristin的事业已近乎毁灭。她感叹自己成了全球迷因（Meme），更被猎头公司告知因形象受损而无法雇用。她形容：「我为那晚的决定付出了整个职业生涯。」

她说，最令她难受的是网络舆论对女性的苛刻。Kristin指出，公众将她标签为掘金女，对她的外貌与衣著进行羞辱，而男方承受的责难明显较轻。她心痛表示，现在连亲生子女都引以为耻，甚至拒绝让她开车接送上学，家庭关系降至冰点。