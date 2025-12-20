Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

BNO｜英国拟提高永居门槛 工党议员联署促豁免20万已移英BNO港人

即时国际
更新时间：07:37 2025-12-20 HKT
发布时间：07:37 2025-12-20 HKT

英国政府正酝酿对移民政策进行重大改革，尽管内政部早前已澄清 BNO 港人「5+1」政策大框架维持不变，但拟议中提升永久居留权（ILR）申请门槛的消息，已在移英港人工体引发强烈不安。据英国《天空新闻》（Sky News）12月18日报道，34名工党国会议员近日正式向政府发出联署声明，强烈呼吁内政部豁免约20万名已移英 BNO 港人，以免违背当初的政治承诺。

忧冲击 20 万港人

最令移英港人感到忧虑的改革内容主要有两项：第一，永久居留申请的英语能力要求将由现行的「中级」（B1）提升至「中高级」（B2）；第二，申请人必须在申请前的三至五年内，每年拥有至少 12,570 英镑（约 13 万港元）的年收入。

促新规定不具备追溯力

根据现行机制，首批透过 BNO 签证移居英国的港人将于 2026 年 3 月起具备申请永久居留的资格。然而，新门槛的出现令不少人信心全失。工党议员 James Naish 的一项调查显示，若严格执行 B2 英语要求，在其访问的 6,667 名 BNO 港人中，竟然仅有 8% 的家庭能完全符合条件，另有高达 43% 的家庭完全没有成员能达标。

这批议员已联署致函负责移民及公民事务的政务次官塔普（Mike Tapp），要求确保新规定不具备追溯力，特别是针对自 2021 年起透过 BNO 渠道来英的约 20 万名港人。联署信指出，这些港人面临一个「令人担忧的局面」，即在英国居住五年后可能因新设门槛而无法获得永久居留权。

联署人之一、资深工党议员 Sarah Champion 表示，其选区内的 BNO 持有人对移民身份感到非常焦虑，这种政策上的不确定性已严重损害他们的心理健康。

弱势群体首当其冲 议员促认可非金钱贡献

议员们在信中特别提到，退休人士、残疾人士、在校大学生以及家庭主妇等群体，根本无法达到最低薪资要求，这意味著他们可能被迫陷入无法转为永居的困境。议员警告称，对于这批港人而言，「回流香港并非一个可行的选择」。

因此，议员建议内政部应认可其他形式的贡献，例如义工服务、照顾者身份或担任关键职位的工作，并应继续认可在英国大学获取的学位作为英语能力的证明。

目前，英国政府正就薪资门槛和语言要求进行公众咨询。工党议员敦促政府在新年咨询期结束前，必须尽快向忧心忡忡的港人社群提供明确的信息和宽减措施。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
15小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
14小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
16小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
14小时前
台北狂徒袭捷运双站，丢烟雾弹、随机斩人。 中时
01:10
台北随机伤人案｜27岁逃兵役男子张文丢烟雾弹斩死3人 遭警包围堕楼轻生
即时中国
14小时前
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影视圈
11小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
3小时前
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
即时中国
2小时前
台北随机伤人案｜麦当劳女店员急落闸救10人命获大赞 星巴克卷门成「救命墙」
即时中国
6小时前
42岁前港姐变精明人妻一家六口外游只花2万！激罕三点式骚Fit爆身材 回流加国转行做地产
42岁前港姐变精明人妻一家六口外游只花2万！激罕三点式骚Fit爆身材 回流加国转行做地产
影视圈
15小时前