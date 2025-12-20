BNO｜英国拟提高永居门槛 工党议员联署促豁免20万已移英BNO港人

英国政府正酝酿对移民政策进行重大改革，尽管内政部早前已澄清 BNO 港人「5+1」政策大框架维持不变，但拟议中提升永久居留权（ILR）申请门槛的消息，已在移英港人工体引发强烈不安。据英国《天空新闻》（Sky News）12月18日报道，34名工党国会议员近日正式向政府发出联署声明，强烈呼吁内政部豁免约20万名已移英 BNO 港人，以免违背当初的政治承诺。

忧冲击 20 万港人

最令移英港人感到忧虑的改革内容主要有两项：第一，永久居留申请的英语能力要求将由现行的「中级」（B1）提升至「中高级」（B2）；第二，申请人必须在申请前的三至五年内，每年拥有至少 12,570 英镑（约 13 万港元）的年收入。

促新规定不具备追溯力

根据现行机制，首批透过 BNO 签证移居英国的港人将于 2026 年 3 月起具备申请永久居留的资格。然而，新门槛的出现令不少人信心全失。工党议员 James Naish 的一项调查显示，若严格执行 B2 英语要求，在其访问的 6,667 名 BNO 港人中，竟然仅有 8% 的家庭能完全符合条件，另有高达 43% 的家庭完全没有成员能达标。

这批议员已联署致函负责移民及公民事务的政务次官塔普（Mike Tapp），要求确保新规定不具备追溯力，特别是针对自 2021 年起透过 BNO 渠道来英的约 20 万名港人。联署信指出，这些港人面临一个「令人担忧的局面」，即在英国居住五年后可能因新设门槛而无法获得永久居留权。

联署人之一、资深工党议员 Sarah Champion 表示，其选区内的 BNO 持有人对移民身份感到非常焦虑，这种政策上的不确定性已严重损害他们的心理健康。

弱势群体首当其冲 议员促认可非金钱贡献

议员们在信中特别提到，退休人士、残疾人士、在校大学生以及家庭主妇等群体，根本无法达到最低薪资要求，这意味著他们可能被迫陷入无法转为永居的困境。议员警告称，对于这批港人而言，「回流香港并非一个可行的选择」。

因此，议员建议内政部应认可其他形式的贡献，例如义工服务、照顾者身份或担任关键职位的工作，并应继续认可在英国大学获取的学位作为英语能力的证明。

目前，英国政府正就薪资门槛和语言要求进行公众咨询。工党议员敦促政府在新年咨询期结束前，必须尽快向忧心忡忡的港人社群提供明确的信息和宽减措施。