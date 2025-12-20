美派战机空袭叙利亚ISIS据点 报复3三名美国公民遇害

为报复早前三名美国公民在叙利亚遇袭身亡，美军于周五正式启动代号为「复仇」的清剿行动，对极端组织「伊斯兰国」（ISIS）位于叙利亚境内的据点展开大规模空袭。美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）强硬表示，这并非战争的开始，而是对杀害「美国英雄」行为的严正复仇，强调在总统特朗普领导下，美方捍卫国民的意志绝不退缩。

出动F-15及阿帕奇 轰炸ISIS军火库

据五角大楼及叙利亚国务电视台消息，美军出动了F-15战机、A-10攻击机以及AH-64阿帕奇攻击直升机，精确打击了位于代尔祖尔（Deir ez-Zor）、拉卡（Raqqa）农村地区，以及古城帕米拉（Palmyra）附近的杰贝勒阿穆尔山区。空袭目标包括ISIS的武器库、指挥总部及发起袭击的基地。一名美国官员向传媒透露，这仅是行动的开始，预计未来几天仍会有进一步打击。

美军在叙利亚遭疑「伊斯兰国」枪手伏击，3名美国人丧生，特朗普誓言报复。法新社资料图片

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）强硬表示，这并非战争的开始，而是对杀害「美国英雄」行为的严正复仇。法新社

白宫副发言人凯利（Anna Kelly）随后发表声明指，特朗普总统早已承诺会为「殉职的英雄」复仇，目前的空袭正是兑现该承诺。特朗普日前亦亲赴特拉华州多佛空军基地，出席灵柩移送仪式，慰问遇难者家属，场面肃穆。

是次军事行动背景源于本月13日的一宗血腥袭击。三名美方人员，包括两名爱荷华州国民警卫军成员托雷斯-托瓦尔（Edgar Brian Torres-Tovar）与霍华德（William Nathaniel Howard），以及一名美籍翻译萨卡特（Ayad Mansoor Sakat），在叙利亚沙漠地带遇袭身亡。

特朗普表示，叙利亚总统沙拉（Ahmad al-Sharaa）对此袭击感到极度愤怒与不安，目前美军正扩大与叙利亚安全部队的合作。据叙利亚内政部通报，凶徒是一名加入叙方内部安全部队仅两个月的警卫，早前已因涉嫌联系ISIS而被调职，不料他竟闯入美叙官员的午餐会面现场开枪扫射，导致多人受伤，凶徒当场被击毙。

赫格塞斯在社交平台上重申，美方的行动目标明确，就是要彻底清除ISIS的战斗人员、基础设施及武器站，确保其无法再对地区安全构成威胁。