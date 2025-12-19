Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麻省男子杀妻肢解弃尸罪成囚终身 遗体至今下落不明

即时国际
更新时间：23:11 2025-12-19 HKT
发布时间：23:11 2025-12-19 HKT

麻省波士顿50岁男子沃尔什（Brian Walshe）被裁定谋杀妻子罪成，判终身监禁，不得假释。受害人失踪近3年，至今仍未寻回遗体。

法官：野蛮且令人难以理解

沃尔什15日被陪审团裁定一级谋杀罪成立，死者为其39岁妻子沃尔什（Ana Walshe）。法官弗雷尼尔（Diane Freniere）形容案件「野蛮且令人难以理解」，并批评被告行径「欺瞒而操控」。宣判时，沃尔什面无表情。

控方在审讯中出示证据，包括被告曾搜寻「如何肢解及处理尸体」、「尸体多久会发臭」等字句。监控画面亦拍到疑似沃尔什的男性将沉重垃圾袋弃置。检方在垃圾处理设施发现多件工具、清洁用品及属于死者的物品，并验出双方DNA。

婚姻早已失和疑为保险杀妻

检方指，被告是妻子100万美元人寿保险的唯一受益人，形容两人婚姻早已失和。辩方则主张案件属「突然且无法解释的死亡」。

沃尔什此前已就误导警方及非法处理遗体2项罪名认罪，承认将妻子肢解并弃置于垃圾箱，他辩称是发现妻子死于床上后惊慌失措所为。他另被判证人恐吓罪19至25年、非法弃置遗体罪2至3年，须与终身刑期连续执行。

宣判前，死者胞姊向法庭陈述家人所承受的巨大创伤，表示因无遗体可安葬，家属难以真正哀悼。她说，3名孩子将在没有母亲陪伴下成长，人生每个重要时刻都将感受到缺席的痛楚。目前3名子女由政府监护。

