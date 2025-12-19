Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「地表最毒」八爪鱼｜男子徒手把玩还拍片 网友惊呼：真是命大！

即时国际
更新时间：16:30 2025-12-19 HKT
发布时间：16:30 2025-12-19 HKT

英国男子在菲律宾度假期间，竟在海中徒手抓起世界上最致命的生物之一的蓝环八爪鱼，全程拍摄下来并上载网上，险些酿成夺命意外。

徒手把玩「地表最毒海洋生物」

事发于本周三，一名叫麦康奈尔（ Andy McConnell）的男子在菲律宾海域游泳时，发现一只外形鲜艳、带有蓝色光环的八爪鱼，独特的花纹令他感到好奇，便徒手拿起观察，甚至在八爪鱼游走时多次伸手将牠重新捉回掌心。片中他笑言「从未见过这种生物」，全然不知这正是被誉为「地表最毒海洋生物」的蓝环八爪鱼。

根据澳洲海洋科学研究所（AIMS）资料，蓝环八爪鱼体内含有河豚毒素（Tetrodotoxin），一种强烈神经毒素，其毒性可在短时间内令受害者瘫痪而无法呼吸，且过程中仍保持清醒。专家指出，其毒素对人体的致命性比氰化物高出一千倍，一只蓝环八爪鱼所含毒量足以夺走20名成人性命。

含极强河豚毒素一只够毒20人

幸运的是，该名男子最终安然无恙，八爪鱼似乎当时「心情不错」并未释放毒液。事件引起网民热议，不少人直言他「命大」；亦有潜水员留言提醒游客切勿随意触碰海洋生物，即使体型细小，也可能暗藏致命危险。专家呼吁，如在海中遇见蓝环八爪鱼，应立刻避而远之，不可好奇触摸。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
03:11
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
8小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
9小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
8小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
20小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
6小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
「借钱党」荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊连中两元
借钱党荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊「连中两元」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
23小时前