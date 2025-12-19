「地表最毒」八爪鱼｜男子徒手把玩还拍片 网友惊呼：真是命大！

英国男子在菲律宾度假期间，竟在海中徒手抓起世界上最致命的生物之一的蓝环八爪鱼，全程拍摄下来并上载网上，险些酿成夺命意外。

徒手把玩「地表最毒海洋生物」

事发于本周三，一名叫麦康奈尔（ Andy McConnell）的男子在菲律宾海域游泳时，发现一只外形鲜艳、带有蓝色光环的八爪鱼，独特的花纹令他感到好奇，便徒手拿起观察，甚至在八爪鱼游走时多次伸手将牠重新捉回掌心。片中他笑言「从未见过这种生物」，全然不知这正是被誉为「地表最毒海洋生物」的蓝环八爪鱼。

根据澳洲海洋科学研究所（AIMS）资料，蓝环八爪鱼体内含有河豚毒素（Tetrodotoxin），一种强烈神经毒素，其毒性可在短时间内令受害者瘫痪而无法呼吸，且过程中仍保持清醒。专家指出，其毒素对人体的致命性比氰化物高出一千倍，一只蓝环八爪鱼所含毒量足以夺走20名成人性命。

含极强河豚毒素一只够毒20人

幸运的是，该名男子最终安然无恙，八爪鱼似乎当时「心情不错」并未释放毒液。事件引起网民热议，不少人直言他「命大」；亦有潜水员留言提醒游客切勿随意触碰海洋生物，即使体型细小，也可能暗藏致命危险。专家呼吁，如在海中遇见蓝环八爪鱼，应立刻避而远之，不可好奇触摸。