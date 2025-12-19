特朗普确立2028年前重返月球目标 部署核反应堆 确保美国太空优势

美国总统特朗普周四（18日）签署行政命令，正式确立美国在2028年前让人类重返月球并防卫太空免于武器威胁的目标，并在月球和太空轨道上部署核反应堆，在2030年前发射月球表面反应器。这是他第2个总统任期首项重大太空政策行动，将月球置于美国太空探索政策的核心地位。

根据这项名为「确保美国太空优势」的行政命令，美国政府将重新整合其太空政策，由特朗普的首席科学顾问克拉齐奥斯（Michael Kratsios）负责。

特朗普签署行政命令，正式确立美国在2028年前让人类重返月球。路透社

特朗普要求国防部和美国情报机关制定太空安全战略。美联社

美国正式确立美国在2028年前让人类重返月球并防卫太空免于武器威胁的目标。美联社

拟建永久性月球前哨站

这项行政命令透过阿耳忒弥斯计划，在2028年前使美国人重返月球；到2030年建立永久性月球前哨站的初步要素，并为下一步火星探索奠定基础。

另一个关注点是在太空应用核能。行政命令称，要实现近期利用太空核能，措施包括在月球和太空轨道上部署核反应堆，在2030年前发射月球表面反应器。行政命令还说，要有识别和应对美国太空利益面临威胁的能力，包括在太空中部署核武等。

业内人士：时程不切实际

这项行政命令还鼓励私营部门积极投资太空领域，希望到2028年吸引至少500亿美元（3900亿港元）的额外投资进入美国太空领域，并且在预计国际太空站2030年退役情况下，寻求透过商业途径进行替代。

特朗普要求国防部和美国情报机关制定太空安全战略、敦促民间承包商提高效率，并寻求在「金穹」（Golden Dome）计划下展示导弹防御技术。

政策目标是要在特朗普第2任期结束前的2028年载人登月，与他2019年第1任期内指示2024年重返月球的做法类似，将月球置于美国太空探索政策的核心地位，但业内许多人认为时程不切实际。

中国目标：2030年前首次实现载人登月

由于美国太空总署（NASA）太空发射系统（Space Launch System）及美国太空探索科技公司（SpaceX）巨型火箭「星舰」（Starship）的研发和测试延误，登月目标时程逐步往后延。

前总统奥巴马执政期间，NASA的目标也是2028年。

美国正与中国竞争，中方目标是在2030年前首次实现载人登月。