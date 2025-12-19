美军东太平洋袭2毒船酿5死 特朗普：对委本土动武 无须国会授权

美国南方司令部周四（18日）公布，美军「南方之矛」联合特遣部队当天在东太平洋打击2艘被认定为恐怖组织的船只，打死5人，令使这场引发争议的扫毒军事行动造成的死亡人数超过100人。而尽管外界批评美国总统特朗普对委内瑞拉附近海域的攻击行动已超越宪法权限，但特朗普表明，他认为若对委内瑞拉本土发动攻击，也无须取得国会批准。

最新在东太平洋进行的海上军事行动是在国防部长赫格塞思的指示下进行，情报认为，这2艘船只正沿东太平洋已知的毒品走私路线航行，并从事毒品走私活动。在这次行动中有5名男性贩毒恐怖分子被打死，美军没有人员受伤。

美军最新在东太平洋进行的海上军事行动是在国防部长的指示下进行，并公布打击影片。路透社

美军指共有2船被击中，造成5人死亡。路透社

美国在加勒比海部署V-22鱼鹰式倾转旋翼机。法新社

特朗普认为，若对委内瑞拉本土发动攻击，无须取得国会批准。美联社

海上扫动行动已酿104人死亡

南方司令部称，第一艘船上有3人丧生，第2艘船有两人死亡。

美军在社交媒体上还发布一段30秒的影片，显示2艘目标船只在航行过程中被击中爆炸起火的场景。

近期，美国以扫毒为由，在委内瑞拉附近加勒比海域部署多艘军舰，并于11月13日宣布发起「南方之矛」军事行动，对委内瑞拉施压。自9月初以来，美军在加勒比海和东太平洋对美方指称的贩毒船进行多次打击，造成至少104人死亡。然而，美国政府并未披露任何可以证明其攻击目标涉毒的证据。

美宪法：只有国会才能正式宣战

当特朗普周四被记者问到若美国要在委内瑞拉本土内打击毒枭，是否会寻求国会授权时，特朗普表示，虽然他不反对这么做，但他对政界「像筛子一样地走漏风声」感到担忧。

特朗普在白宫椭圆办公室说：「我不介意告诉他们（国会），但你知道，这没什么大不了的；我不是非得告诉他们不可。」

根据美国宪法，总统为三军统帅，但唯有国会才有正式宣战的权力，这一点不仅为对手民主党所强调，连特朗普所属党派的国会议员也质疑，即便是有多数共和党人表态支持特朗普。

民主党议员质疑未有合法权限

民主党籍联邦众议员米克斯在众院辩论时表示：「总统尚未证明：在美国法律或国际法之下，他是否有合法权限，可对这些船只进行致命的军事打击。这些船只，有的甚至还未前往美国、有的还在数千英里之外的海域，没有人能够有力说服：他们对美国人民构成即时威胁，值得动用武力。」

专家指出，特朗普可以不经过国会同意，短暂对委内瑞拉发动有限度的军事攻击，但仅止于防御性或范围有限的行动。