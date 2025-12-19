死亡之吻 | 女友探监送热吻 德囚翌日暴毙 法医揭真相：中过量冰毒亡
德国莱比锡一所监狱今年初发生离奇命案，一名23岁男子获女友探监，疑似透过与女友接吻接收冰毒，却不慎将整包毒品吞下，最终因毒品过量引发心脏骤停身亡，女子则被依过失致死罪起诉。
图送上毒品 悲剧收场
24岁的劳拉（Laura R.）今年1月2日到莱比锡监狱探望突尼斯籍的23岁男友穆罕默德（Mohamed R.），过程中将数克冰毒以锡箔纸包裹，藏于舌下，顺利通过安检。
探监期间，她与男友激情热吻，顺势将毒品交付男友。没想到，穆罕默德一不小心，竟将整包冰毒吞下肚，回牢房休息时，已极度不适，但他依旧不愿听从狱友建议就医，最终于翌日清晨被发现心脏骤停。
冰毒快速吸收 引发心脏骤停
法医验尸结果显示，毒品包装在他的胃里破裂，冰毒被快速吸收，最终引发致命心脏骤停。他虽一度被救回，但仍于当天下午宣告不治。
两人育有一子，穆罕默德因涉嫌毒品交易被羁押候审，最后却死于毒品过量，劳拉也将于本月依过失致死罪出庭受审。另外，莱比锡监狱也强调，已重新检视现行探监与安检流程，检讨是否有漏洞，避免类似事件再发生。
