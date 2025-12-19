中俄关系︱莫斯科等地掀中国热 知识问答赛场场爆满

中俄关系越趋密切，俄罗斯当地更掀起中国热。俄罗斯传媒周五（19日）报道，随著俄中友谊不断升温，俄罗斯多地举办的有关中国知识问答赛近年愈来愈受欢迎。

俄罗斯汉语教师、中国知识问答赛组织者塞特库洛娃介绍，有关比赛至今已连续举办3年，在莫斯科和圣彼得堡，每年都会举办两场问答赛，现场人数经常爆满。

例如在莫斯科，每场比赛都会有80至100人参赛。主办方无法让所有申请者参赛，因此不得不限制参赛者人数。

尤其喜欢中国电影及文学

塞特库洛娃认为，俄罗斯人对中国文化的兴趣和了解正在不断增长，参赛者除了与中国或中文有职业关联人士外，也有许多单纯对中国文化感兴趣的人。许多参赛者尤其喜欢中国电影和中国文学，并关注小红书等中国社交平台。

除了知识问答赛外，莫斯科和圣彼得堡也经常举办大量与中国相关活动，例如讲座、大师课和中国文学读书会等。

塞特库洛娃提到，近日她自己亦参加了一场「莫斯科长寿」计划框架下的中国相关活动，参与活动的是一些学习中文、对中国文化感兴趣的俄罗斯老年女性。

公开资料显示，「莫斯科长寿」是针对莫斯科老年人的健康、教育和休闲计划，于2021年5月启动汉语教学和中国文化教育实践活动。