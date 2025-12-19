Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

游日注意 | 涩谷乱抛垃圾将罚2000日圆 店家不设垃圾桶重罚5万

即时国际
更新时间：12:30 2025-12-19 HKT
发布时间：12:30 2025-12-19 HKT

日本东京涩谷长期饱受人潮带来的垃圾问题困扰，当地政府宣布，明年6月起乱丢垃圾者将被罚款2000日圆（约100港元），而未依规定设置垃圾桶的商舖更将面临最高5万日圆（约2480港元）的重罚。涩谷区长长谷部健表示，自新冠肺炎疫情趋缓后，区内道路上的垃圾数量，以及居民对垃圾问题的投诉和意见都急剧增加。

涩谷区的人口约24万，是全球知名的潮流中心与观光热点。涩谷区议会上周三（10日）通过《共同打造洁净涩谷条例》修正案，自明年6月1日起全面实施，在涩谷区全区乱丢垃圾者，将处以2000日圆的罚款。

涵盖涩谷站、原宿站及惠比寿站周边

而条例规范范围涵盖涩谷站、原宿站及惠比寿站周边的特定区域，凡是区域内的便利店、咖啡馆、快餐店等业者，均有义务设置垃圾桶。若店家管理不善或拒绝设置，将被处罚款5万日圆。

涩谷区政府指出，新冠疫情后访日游客激增，虽然当地长期宣传「垃圾随手带走」，但效果有限，街道弃置垃圾现象依然严重。区公所调查显示，受规范店铺目前的垃圾桶设置率仅68%；而针对乱丢垃圾者的统计发现，外国游客约占52%，本土人士则占48%。

24小时巡查 可电子支付罚款

区役所调查，乱丢垃圾的问题在疫情前为每100米行人路平均为8件，但到了今年5月已增至56.3件。乱丢的垃圾主要为食品容器与包装纸，其中有63%来自便利店、12%来自咖啡馆。

参考过去取缔路边吸烟的成功经验，涉谷区将派人进行24小时巡逻，一旦发现民众随地弃置垃圾，将当场开立2000日圆罚单。为了提高缴费便利性，除了接受现金外，区政府也研议引入电子支付方式。

