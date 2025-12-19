疑涉麻省理工教授命案 布朗大学枪击案嫌犯自杀亡

美国布朗大学上周六（13日）下午发生的校园枪击案，造成2名学生死亡，另外9人受伤。在逃的枪手周四（18日）被发现倒毙在新罕布什尔州一处仓库，警方确认是自杀身亡。据报枪手亦涉嫌与本周一（15日）麻省理工学院（MIT）47岁教授洛雷罗（Nuno F.G. Loureiro）在麻省住处遭枪击身亡一案有关。

]在上周六的布朗大学枪击案中，一名蒙面男子闯入教室开火，造成2名学生死亡，9人受伤，之后逃去无踪。当局正调查枪手行凶动机。

相关新闻：

长春藤名校布朗大学枪击案 2死9伤

MIT物理教授遭枪击亡

枪手为48岁前学生 来自葡萄牙

霍士新闻引述消息人士报道，嫌犯死因为自我造成的枪伤。普罗维登斯警察局长佩雷斯在新闻发布会上确认枪手为48岁葡萄牙公民瓦伦特（Claudio Neves Valente），曾是布朗大学的学生。佩雷斯并告诉记者，瓦伦特已于周四晚自杀身亡。

布朗大学校方与警方曾两度摆乌龙，宣称涉案枪手落网，最终都证实不实。美国总统特朗普更发文表示：「为什么布朗大学的监视器这么少？这根本没有任何借口。这在现代社会简直荒唐到极点！！！」

在逃近一周 惹特朗普关注

尽管布朗大学官员表示校园内安装了1200个摄像头，但袭击事件发生在工程大楼较旧的区域，该区域几乎没有摄影机。调查人员认为，枪手是从面向校园周边居民街道的一扇门进出，这或许可以解释为什么布朗大学的监视器画面没有拍到枪手的影像。

根据布朗大学嫌犯的录影画面显示，嫌犯是一名身材魁梧、穿著深色双拼色夹克的男子。调查人员表示，由于教学大楼和周边地区缺乏监视器，搜捕行动主要依靠住宅区的监视器画面，嫌犯行凶前后都曾在附近的街区走动。

美国广播公司较早前报道，警方已经锁定一名嫌犯并发出通缉令。

另涉射杀麻省理工47岁教授

布朗大学枪击案的搜捕行动已经持续近1周，由于枪手一度在逃，令学生和当地居民深感不安。布朗大学已经暂停上课，取消期末考，通知学生可以自由返家放假。

据报枪手另与物理学家及核融合科学家洛雷罗本周一晚在波士顿郊区布鲁克莱恩寓所遭到枪击身亡一案有关，洛莱罗住处位于布朗大学校园以北约80公里。

