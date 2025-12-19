哈佛医学院惊爆贩卖器官丑闻 涉损赠作研究用途遗体 殓房前经理判囚8年
发布时间：10:54 2025-12-19 HKT
美国波士顿哈佛医学院殓房爆出尸体器官、大脑、皮肤、双手、脸部及解剖后的头部遭贩卖丑闻，其中皮肤被制成皮革，再装订成书，非常骇人。殓房前经理洛奇（Cedric Lodge）因窃取并贩售遗体器官，「像卖小玩意一样」，被判监8年。
58岁的洛奇来自新罕布什尔州，是这宗骇人听闻案件的核心人物。案中涉及捐赠给哈佛大学的尸体，这些遗体不再用于研究后，洛奇在未经捐赠者、其家属或其雇主知情或同意的情况下，便将遗体上述部位运回自己家中。再运送给宾州及其他地区的买家。
妻助犯案囚1年
他的妻子丹妮丝（Denise Lodge）因协助犯案，被判监1年。2人本周二（16日）在宾州威廉波特的联邦法院出庭。
联邦助理检察官马丁（Alisan Martin）在法庭文件中指出，洛奇曾将皮肤交给买家，以便将其制成皮革，再装订成书，形容这是「极其骇人的实际情况」。
人脸涉作摆设
马丁说：「在另一宗案件中，洛奇和丹妮丝贩售一名男子的脸部，或许只为了摆在架上，也可能作为某些令人更不安的用途。」
马丁谴责戈夫斯敦洛奇从2018年至2020年3月，将遗体部位当作可图利的小玩意出售，获利数千美元。
火化前取出遗体部位
哈佛结束遗体研究或教学用途后，通常会将遗体归还家属或火化。洛奇坦承，在火化前取出部分遗体部位。
洛奇任职殓房28年，在庭上表达悔意。辩护律师凯西（Patrick Casey）说：「洛奇承认自己的行为非常严重，对那些被冷酷对待的逝者及他们悲痛的家属都造成了伤害。」
