安倍遇刺案｜奈良法院审结 检方促囚枪手山上彻也终身

日本前首相安倍晋三2022年7月在奈良市进行助选演说时遭枪击身亡，审理最终日的第15次庭审昨日在奈良地方法院开庭，检方以杀人罪对45岁被告山上彻也求处无期徒刑，将于明年1月21日宣判。

相关新闻：安倍遇刺案｜枪手山上彻也亲述攻击安倍原因：他对统一教会影响力大

日媒报道，对于山上彻也自制枪枝并杀害当时67岁的安倍晋三，控辩双方都没有争议，于是量刑成为最大争点。

山上彻也主张，其母向世界和平统一家庭联合（前统一教会）捐献达1亿日圆（约500 万港元），导致家庭生活困顿，故锁定教团与政界核心人物安倍为目标。

检方在总结发言中指出，山上彻也的袭击对象从世界和平统一家庭联合会（原统一教会）干部变成了安倍，到最后都没有作出可以接受的说明，理论上不合逻辑，又形容安倍并没有被杀害的过错，该犯罪「极其武断且轻视生命」。