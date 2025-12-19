Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

安倍遇刺案｜奈良法院审结 检方促囚枪手山上彻也终身

即时国际
更新时间：09:54 2025-12-19 HKT
发布时间：09:54 2025-12-19 HKT

日本前首相安倍晋三2022年7月在奈良市进行助选演说时遭枪击身亡，审理最终日的第15次庭审昨日在奈良地方法院开庭，检方以杀人罪对45岁被告山上彻也求处无期徒刑，将于明年1月21日宣判。

相关新闻：安倍遇刺案｜枪手山上彻也亲述攻击安倍原因：他对统一教会影响力大

日媒报道，对于山上彻也自制枪枝并杀害当时67岁的安倍晋三，控辩双方都没有争议，于是量刑成为最大争点。

山上彻也主张，其母向世界和平统一家庭联合（前统一教会）捐献达1亿日圆（约500 万港元），导致家庭生活困顿，故锁定教团与政界核心人物安倍为目标。

检方在总结发言中指出，山上彻也的袭击对象从世界和平统一家庭联合会（原统一教会）干部变成了安倍，到最后都没有作出可以接受的说明，理论上不合逻辑，又形容安倍并没有被杀害的过错，该犯罪「极其武断且轻视生命」。

 

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
12小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
20小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
15小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
18小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
3小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
17小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
14小时前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
17小时前