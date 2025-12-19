国际刑事法院拒停查加沙战争罪 美再制裁2法官 ICC强烈谴责

以色列要求结束对加沙战争罪的调查，遭到国际刑事法院（ICC）驳回后，美国周四（18日）宣布再制裁ICC两位法官，令到遭特朗普政府制裁的ICC法官增加到至少8人。总部设在荷兰海牙的ICC发声明，强烈谴责美国对ICC发起新一轮制裁，强调美国此举公然攻击独立司法机构，损害法治原则。

之前就有ICC法官与检察官遭到美国国务卿鲁比奥下令制裁。对于最新制裁，鲁比奥则表明跟ICC在本周一（15日）的表决有关。在该次表决中，包括最新被制裁的2人，多数法官都赞成维持对以色列总理内塔尼亚胡及前国防部长加兰特的逮捕令，并将以色列在加沙涉犯战争罪进行调查。

ICC：美公然损害法治原则

2023年10月7日，巴勒斯坦武装组织哈马斯袭击以色列，之后以色列持续猛攻沙加沙，内塔尼亚胡及加兰特被控犯下战争罪及违反人道罪。

鲁比奥发声明表示：「我们不会容忍ICC滥权，侵犯美国与以色列主权，或错误将美国及以色列人纳入ICC的管辖范围。我们将持续对ICC的法律战与越权行为，作出重大且具体的回应。」

ICC则在声明中作出强烈谴责，指美国的最新制裁是「对一个公正司法机构独立性的公然攻击」，损害法治原则，令国际法律秩序面临风险。

迄今8名ICC法官遭美制裁

迄今美国总统特朗普的政府已制裁至少8位ICC法官，以及至少3位ICC检察官，其中包括首席检察官卡林汗（Karim Khan）。目前美国和以色列均不承认国际刑事法院的司法管辖权。

最新被纳入制裁的2名法官分别为格鲁吉亚前司法部长洛德奇帕尼泽（Gocha Lordkipanidze）与蒙古国的达木丁（Erdenebalsuren Damdin），制裁内容包括禁止他们入境美国，以及禁止与他们在美国进行财产或金融交易。

洛德奇帕尼泽曾任纽约哥伦比亚大学兼任教授。