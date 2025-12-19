反犹枪击案震撼全国 阿尔巴尼斯宣布改例遏仇恨言论

澳洲悉尼知名景点邦迪海滩一场针对犹太节庆的枪击案造成15人死亡后，澳洲总理阿尔巴尼斯昨日承诺针对仇恨、分裂与激进行为展开全面打击，宣布将推出新的仇恨言论法，遏制仇恨言论。

相关新闻：悉尼邦迪海滩枪击 | 到医院探望夺枪英雄 澳洲总理：枪手或受IS极端思想驱动

阿尔巴尼斯在记者会上表示：「澳洲民众感到震惊与愤怒。我也感到愤怒。显然，我们需要做更多来对抗这种邪恶灾祸。」他提出一系列措施，包括锁定极端传教人士、加重刑罚。

阿尔巴尼斯称，根据新法，澳洲将可把涉及仇恨言论的组织列入名单，种族「严重诋毁」或鼓吹种族至上主义，将被列为联邦犯罪。澳洲政府也将扩大内政部长权限，得以取消或拒绝向散播「仇恨与分裂」的人士发出签证。阿尔巴尼斯并说，政府将成立一个为期12个月的特别工作小组，确保教育体系「妥善回应」反犹太主义问题。

他昨日发言时，哀悼者正聚集参加一名10岁女童的葬礼。这名女童是案发当日于邦迪海滩参与活动时，遭到枪击身亡的受害者之一。澳洲犹太社群及其他批评者抨击总理，认为政府未能充分保护他们免于日益升高的反犹太主义威胁。

相关新闻：悉尼邦迪海滩枪击︱内塔尼亚胡发表讲话 指责澳总理「纵容反犹」

澳洲反犹太主义特使西格尔表示，澳洲对反犹太偏见的回应「早就该出现了。我认为我们正站在一个极为重要的时刻，不仅关乎我们的社群，也关乎全球对抗反犹太主义的努力。」