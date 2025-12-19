加拿大收紧移民政策 人口出现史上最大降幅

加拿大统计局最新数据显示，该国人口在今年第3季较前一季下降76068人，是有纪录以来降幅最大的一次；统计至10月1日约有285万非永久居民，低于7月1日的300万人。这是推出紧缩移民政策的结果。而近期数字下降据指主要由于在加的外国留学生人数减少。

数据显示，截至今年10月1日，加拿大人口为4157万人，较7月1日下降0.2%。安大略省和卑诗省的人口降幅最大，分别为0.4%和0.3%。统计局表示，非永久居民数量减少是主因。

留学生人数减少

据指近期的人口数字下降主要是由于在加拿大就读的国际学生人数减少。此前渥太华当局已承诺将压低学习许可证（study permits）的签发数量。有关计划包括将国际学生许可数量减半，从2025年30.59万名新入境学生的目标，降至2026年的15.5万名，并在2027年和2028年分别控制在15万名。

今次是加拿大自20世纪有纪录以来降幅第二次录到按季计人口跌幅，也是幅度最大的一次。有纪录以来另一次季度下降是在2020年第三季度，原因是新冠疫情期间的边境限制，但当时仅减少了约1232人 。

蒙特利尔银行高级经济师卡夫西奇17日发布一份报告也提到过去几年人口爆炸性增长，为基础设施和社会资源带来压力。他说：「如今人口政策的调整仍在进行，这是加拿大最重要的经济事件之一。」

此外，加联邦政府称计划在先前公布的移民方案基础上，逐步增加加拿大永久居民的接收人数。政府预计将在今年接纳39.5万名新永久居民，明年为38万名，2027年则为36.5万名。