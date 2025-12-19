Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美北卡州小型飞机坠毁酿7死 传奇车手Greg Biffle一家罹难

更新时间：09:13 2025-12-19 HKT
发布时间：09:13 2025-12-19 HKT

美国北卡罗莱纳州斯泰茨维尔地区机场周四（18日）发生小型飞机空难，一架Cessna C550飞机在起飞后不久折返、尝试降落期间坠毁，爆出巨大火球，机上7人全部罹难。美国全国运动汽车竞赛协会（NASCAR）证实，遇难者包括前NASCAR车手格雷格・比夫尔（Greg Biffle）及其家人。

北卡州公路巡警表示，地面人员确认比夫尔在登机名单之中。事发于当地时间约上午10时过后不久，飞机原定飞往佛罗里达州。机场主管弗格森指，飞机于跑道东端坠毁，机身迅速被火焰吞噬。目击者指，听到巨响后看见现场起火。

妻及2子女同罹难

NASCAR发声明表示，比夫尔与妻子克里斯蒂娜（Cristina）、14岁女儿艾玛（Emma）及5岁儿子莱德（Ryder）同机遇难，另有3名乘客丧生。

另外3名遇难者为丹达顿（Dennis Dutton）及其儿子杰克（Jack），以及长期活跃于NASCAR社群的沃兹沃思（Craig Wadsworth）。

涉事Cessna C550企业喷射机据报由与比夫尔相关的私人公司持有，最多可搭载8名乘客以及2名机师。

飞机于约上午10时06分起飞，未几便发生事故。联邦航空管理局（FAA）表示，将与国家运输安全委员会（NTSB）调查事故，并由NTSB主导。当局在简短记者会上未有公布事故原因。

赛车生涯横跨20年 赢50多场胜利

比夫尔终年55岁，职业赛车生涯横跨约20年，曾在NASCAR的3大赛事系列中共赢得50多场胜利，包括19次最高级别的NASCAR杯系列赛（Cup Series），在2000年夺得卡车系列赛（Trucks Series）年度总冠军，2002年则拿下Xfinity系列赛冠军，并于2023年入选NASCAR「75位最伟大车手」。

NASCAR及其长期效力车队RFK Racing均发声明致哀，NASCAR形容比夫尔不仅是冠军车手，还是NASCAR大家庭中备受爱戴的一员，是斗志昂扬的竞争对手，也是许多人的挚友。

北卡罗莱纳州州长斯坦（Josh Stein）在社交平台发文，形容事件「令人心碎」，并指比夫尔除赛车成就外，亦曾在去年飓风「海伦妮」后，亲身协助北卡西部救援工作。
 

