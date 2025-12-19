日本27岁人气女偶像 公路避鹿撞车满脸血 分享iPhone一功能救回性命

日本27岁人气偶像兼YouTuber神野梓（Azusa Jinno），因其甜美外型及经常在YouTube分享钓鱼影片，被广大网民封为「钓鱼偶像」。近日，神野梓在前往钓鱼途中发生严重交通意外，车辆在高速公路上失控撞毁，她满脸血迹的伤照随即在日网引发关注。她事后感叹，iPhone的「碰撞侦测」功能在关键时刻救了她一命。

据了解，意外发生时神野梓正独自驾车前往钓鱼地点。她在社交平台透露，当时在高速公路上突然有一只鹿冲出，她因闪避不及导致方向盘失控，整辆私家车猛烈撞上路旁护栏。从她公开的事故现场照可见，私家车车头严重损毁，挡风玻璃碎裂，场面触目惊心。

神野梓亦公开了自己受伤后的自拍照，只见她脸部有多处擦伤，且满布血迹。她心有余悸地表示：「这是一场差点丧命的车祸，连救护人员也这样说。如果当时车速超过100公里，后果真的不敢想像。」

在惊险生还后，神野梓特别提到智能科技的帮助。她表示，意外发生时 iPhone 的「碰撞侦测」（Crash Detection）功能发挥了作用。该功能在感应到剧烈冲击后，若使用者在倒数时间内未有回应，便会自动拨打119报警并通知紧急联络人。她感激地说：「这个功能真的救了我！」

同时，她亦以自身惨痛经历提醒所有驾驶人士，在高速公路上若遇到动物突然现身，切忌急煞或急转弯，否则极易导致车辆失控或波及后方车辆。

神野梓表示，发文并非为了博取同情或关注，而是希望借此让更多人知道科技在意外中救命的可能性。