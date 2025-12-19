TikTok宣布已与3美企成立新合资公司 字节跳动与关联企业占50%股份

中国影片分享平台抖音海外版TikTok的命运出现重大转折。行政总裁周受资于周四（18日）向员工发出内部备忘录，宣布已与投资者签署协议，将成立全新的美国合资企业，以确保TikTok能继续在美国市场营运。

根据美国总统特朗普早前签署的框架协议，新的合资实体名为「TikTok USDS Joint Venture LLC」。该企业将由美国投资者控股，并由一个7人组成的董事会管理，成员大部分为美国人，整体运作需受保护美国公民数据及维护国家安全之条款约束。

备忘录详细披露了新公司的股权架构。一个由科技巨头甲骨文（Oracle）、私募股权公司银湖资本（Silver Lake）及投资公司MGX组成的投资财团，将共同持有合资企业50%的股份，三间公司各占15%。其余股份中，字节跳动的现有投资者关联公司占30.1%，而母公司字节跳动则保留19.9%的股权。

在技术与安全层面，新合资企业将承担保护美国用户数据的重责，确保核心演算法、内容审核及软件保障的安全性。甲骨文除了是股东，亦将担任「可信任安全合作伙伴」，负责审计及验证企业是否遵守国家安全条款。所有敏感的美国用户资料，将会储存在甲骨文位于美国境内的云端数据中心。

此外，新实体的一项重要职能，是利用美国用户资料重新训练TikTok的核心内容推荐演算法。此举旨在确保内容推送机制公开透明，免受任何外部操纵。

周受资在备忘录中强调，字节跳动与TikTok均已同意交易条款。虽然在交易最终敲定前仍有大量工作需完成，但目前各方正朝着2026年1月22日完成交易的目标迈进。他指出，这项协议将令超过1.7亿名美国用户，能够继续使用这个全球性的社交平台及社区。