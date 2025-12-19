Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TikTok宣布已与3美企成立新合资公司 字节跳动与关联企业占50%股份

即时国际
更新时间：07:53 2025-12-19 HKT
发布时间：07:53 2025-12-19 HKT

中国影片分享平台抖音海外版TikTok的命运出现重大转折。行政总裁周受资于周四（18日）向员工发出内部备忘录，宣布已与投资者签署协议，将成立全新的美国合资企业，以确保TikTok能继续在美国市场营运。

根据美国总统特朗普早前签署的框架协议，新的合资实体名为「TikTok USDS Joint Venture LLC」。该企业将由美国投资者控股，并由一个7人组成的董事会管理，成员大部分为美国人，整体运作需受保护美国公民数据及维护国家安全之条款约束。

备忘录详细披露了新公司的股权架构。一个由科技巨头甲骨文（Oracle）、私募股权公司银湖资本（Silver Lake）及投资公司MGX组成的投资财团，将共同持有合资企业50%的股份，三间公司各占15%。其余股份中，字节跳动的现有投资者关联公司占30.1%，而母公司字节跳动则保留19.9%的股权。

在技术与安全层面，新合资企业将承担保护美国用户数据的重责，确保核心演算法、内容审核及软件保障的安全性。甲骨文除了是股东，亦将担任「可信任安全合作伙伴」，负责审计及验证企业是否遵守国家安全条款。所有敏感的美国用户资料，将会储存在甲骨文位于美国境内的云端数据中心。

此外，新实体的一项重要职能，是利用美国用户资料重新训练TikTok的核心内容推荐演算法。此举旨在确保内容推送机制公开透明，免受任何外部操纵。

周受资在备忘录中强调，字节跳动与TikTok均已同意交易条款。虽然在交易最终敲定前仍有大量工作需完成，但目前各方正朝着2026年1月22日完成交易的目标迈进。他指出，这项协议将令超过1.7亿名美国用户，能够继续使用这个全球性的社交平台及社区。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
18小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
13小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
16小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
11小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
12小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
15小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
1小时前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影视圈
11小时前