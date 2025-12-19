英政府警告艾巴莫域治 促将$260亿出售收益赔偿乌克兰 否则临起诉

英国政府与俄罗斯商人、英超球会车路士前班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）就出售球会所得资金的用途僵持不下。英国当局于当地时间周二（17日）正式发出最后通牒，要求艾巴莫域治尽快放行高达25亿英镑（约260亿港元）的资金，用作支援乌克兰战争受害者，否则将对其采取法律行动。

自俄罗斯于2022年全面入侵乌克兰后，英国政府对多名与克里姆林宫关系密切的俄罗斯寡头实施制裁，艾巴莫域治亦在名单之列。制裁随即引发车路士球会的紧急出售，艾巴莫域治最终在同年5月将球会售予美国财团。当时他曾公开承诺，会将出售所得的所有净收益捐赠给人道主义慈善基金会，以帮助受战争影响的受害者。

然而，这笔巨款自交易完成后一直冻结在英国的银行账户内，至今已超过两年半。争议的核心在于资金的具体用途：英国政府坚持这笔钱必须全数用于乌克兰境内的人道援助，以配合欧洲盟友要求莫斯科为入侵造成的损害负担费用的方针。但据报艾巴莫域治希望资金具备更大的灵活性，能用于援助全球范围内所有因这场战争受害的人，包括在俄罗斯境内的受影响者。

英国首相施纪贤（Keir Starmer）在下议院明确表示，这笔欠下乌克兰人民的25亿英镑不应继续在英国账户中冻结。财政大臣丽素提理斯（Rachel Reeves）亦发表措辞强硬的声明，形容目前的情况「不可接受」。

根据英国财政部最新发出的新许可证条款，艾巴莫域治拥有90天的限期来采取行动。英国政府强调，已准备好完备的法律途径，让这笔款项转移到新成立的慈善基金会。如果艾巴莫域治未能在此期限内发放转账许可证，政府已做好充分准备，随时入禀法院强制执行他在2022年签署的相关协议。

目前艾巴莫域治的代表尚未就此最后通牒作出回应。与此同时，欧盟领导人亦正准备审查一项关于利用被冻结俄罗斯主权资产收益来支援乌克兰的提案，显示西方国家正加大力度转化俄罗斯相关资金，以应对乌克兰庞大的防卫及重建需求。