墨西哥国会变MMA擂台 表决惹火议案 女议员互相肘撞扯发受伤送院

即时国际
更新时间：02:41 2025-12-19 HKT
发布时间：02:41 2025-12-19 HKT

墨西哥国会议事厅周一（15日）爆发回归以来最激烈的肢体冲突。多名来自对立政党的女议员在辩论期间，因争夺讲台爆发大打出手，现场一片混乱，有人揪发、肘击，甚至导致议员受伤送院，场面令人侧目。

事发于星期一，墨西哥城议会正就一项涉及废除透明度监督机构（InfoCDMX）并以新部门取代的改革法案进行辩论。当时，右翼反对党国家行动党（PAN）的议员不满执政党莫雷诺党（Moreno Party）的提案，集体冲上讲台占领位置以示抗议。

根据现场流传的影片显示，冲突起初由口角引发，当莫雷诺党成员要求反对党议员离开讲台时，矛盾迅速升级为肢体接触。两名分别来自两党的女议员——阿尔瓦雷斯（Daniela Álvarez）与阿亚拉（Yuriri Ayala）陷入激烈扭打，双方互相拉扯手臂并挥拳。

随后，更多议员涌向讲台加入混战，议事厅瞬间变成战场。影片捕捉到女议员之间疯狂揪扯头发、肘击腹部及大声尖叫的画面。现场唯一的男性议员、绿党兼议会主席塞斯马（Jesús Sesma）试图将扭打的人群拉开，惟力有不逮，多名旁观者则纷纷举起手机拍摄这震惊一幕。

消息指，冲突中至少有一名女议员、国家行动党的佩雷斯（Claudia Pérez）受伤。事后社交平台X流传的影片显示，佩雷斯需由他人协助戴上颈箍保护颈部。

冲突过后，反对党议员集体离场抗议，执政莫雷诺党在缺乏阻力的情况下，最终投票通过解散该监督机构的议案。

事件发生后，两党均公开谴责暴力，却互相指责对方才是始作俑者。国家行动党发言人阿塔伊德（Andres Atayde）批评，该党成员原本和平登上讲台，却遭到执政党以暴力手段驱赶。莫雷诺党发言人加西亚（Paulo Garcia）则反驳指，反对党是因为理屈词穷，才系统性地诉诸暴力而非进行建设性辩论。

事实上，这已非墨西哥政坛首次爆发暴力事件。今年八月，墨西哥参议院亦曾因外国武装部队驻扎问题，发生过类似的严重肢体冲突。

