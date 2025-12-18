Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜欧盟领导人同意动用俄冻结资产向乌克兰贷款 将深入技术性讨论

波兰总理图斯克表示，欧盟领导人周四在布鲁塞尔的峰会上达成共识，将着手研究在2026年和2027年透过动用冻结的俄罗斯资产而非欧盟联合借贷的方式，为乌克兰提供资金。

图斯克在峰会休会期间表示：「我们都希望使用俄罗斯资产为乌克兰提供资金，这一声明已经做出，我认为没有人会反悔。」

图斯克告诉记者：「我们当然希望取得突破，而突破意味着所有人都同意值得一试，并且认为使用俄罗斯资产为乌克兰提供资金是合理的，对欧洲也有好处。但有些国家会竭尽全力争取自身利益。」

莫斯科2022年入侵乌克兰后，欧盟冻结了总计2,100亿欧罗（约19,180亿港元）的俄罗斯资产，其中1,850亿欧罗（约16,900亿港元）存放在比利时的欧洲清算银行（Euroclear）中央证券存管机构。比利时担心，如果同意将这笔资金用于欧盟的赔偿计划，将会成为俄罗斯法律报复的目标。

图斯克说：「我们未来还有很多小时将进行越来越深入的技术性讨论，因为那些未来最有可能遭受俄罗斯金融报复的国家，主要是比利时，但也不仅限于比利时，都在寻求保障措施。」

他表示，欧盟预算中所谓的「空间」并未在欧盟主要国家中引起热情，他认为动用欧洲资金来支付赔的计划没有希望。

