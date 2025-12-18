美对台110亿美元军售　国台办：严重违反一中原则

美国国防部安全合作局宣布向台湾出售价值约110亿美元（约856亿港元）的军售项目。国台办表示，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线；美方粗暴干涉中国内政，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，国台办对此坚决反对，严正谴责。

美国政府于美东时间12月17日，就「台湾战术网路（TTN）暨部队觉知应用套件（TAK）」、陆军「AH-1W型直升机零附件」、「M109A7自走砲」、「海马士远程精准打击系统续购」、 「拖式导弹续购」、「反装甲型无人机导弹系统」、海军「标枪反甲导弹续购」、「鱼叉导弹可修件检修」等8案，约111亿美元对台军售案，进行「知会国会」程序。

军售尚待美国国会批准，这将是特朗普今年1月重返白宫以来，美国第二次向台湾出售武器。

国台办发言人陈斌华发布「答记者问」回应此事，他表示，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。美方悍然宣布向台湾出售巨额武器计划，粗暴干涉中国内政，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是「8·17」公报规定，严重损害中国主权和安全利益，向「台独」分裂势力发出严重错误信号，国台办对此坚决反对，严正谴责。

陈斌华说，要求美方立即停止「武装台湾」，停止纵容支持「台独」分裂势力，恪守一个中国原则和中美三个联合公报，落实美国领导人所作承诺，慎之又慎处理台湾问题。

陈斌华批评，民进党当局顽固「倚美谋独」、「以武谋独」，不断鼓吹所谓「防卫决心」，不惜把台湾变成「火药桶」、「弹药库」，不惜让台湾民众充当「台独」炮灰，只会给台湾同胞带来深重灾难，充分暴露其「和平破坏者」、「危机制造者」、「战争煽动者」的凶恶面目。

陈斌华最后称，台湾各界应认清民进党当局无底线「卖台引战」的邪恶本质。他称，「正告民进党当局，祖国统一势不可挡，如果『台独』分裂势力胆敢突破红线，我们必将迎头痛击。」