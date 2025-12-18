Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普罕有发表年末演说 黄金时间极速读稿18分钟无重大宣布

即时国际
更新时间：18:09 2025-12-18 HKT
发布时间：18:09 2025-12-18 HKT

美国总统特朗普周三晚罕有地在黄金时段发表全国演说，白宫原先预告他会宣扬上任1年的政及说明未来3年政策，但结果18分钟的演讲只听到他反复批评上一任总统拜登留下「烂摊子」，除了将向美军发放1776美元（约1.3万港元）「战士红利」外，似乎没有宣布任何重大政策。

外媒称无新意似竞选演说话

美国国家广播公司新闻网（NBC News）评论认为，特朗普试图透过这场黄金时段演说捍卫经济政绩，将美国民众如今面临的高昂生活成本归咎于拜登政府；半岛电视台侧直接这只是一场「竞选演说」。

特朗普控告BBC剪辑演说诽谤，索偿100亿美元。路透社
特朗普控告BBC剪辑演说诽谤，索偿100亿美元。路透社

多间外媒直言，这场演说内容毫无新意，反而异常急促的语速引人注目。特朗普只花了18分钟就结束演说，《野兽日报》形容演说后段愈来愈急促，特朗普到最后甚至是在「大吼大叫」。

语速超快后段「大吼大叫」

美国公共电视网（PBS）记者德斯贾丁斯（Lisa Desjardins）计算特朗普每分钟讲了140至150字，是他发表国情咨文演说时的2倍语速。有网友开玩笑说是不是提词机操作员昏倒，误按3倍速出稿。医学专家雷纳（Jonathan Reiner）直言，特朗普语速狂躁，让他看起来「身体不适」，有网友认为他看起来「很慌张」。这些负评显示，特朗普想要宣扬政绩的目的似乎没有达到。

特朗普签署行政命令，列芬太尼为大规模杀伤性武器。路透社
特朗普签署行政命令，列芬太尼为大规模杀伤性武器。路透社

除了透过YouTube等网上平台直播，各大美国电视台也同意即时转播这场晚间9点的黄金时段演说。野兽日报指出，似乎是美国哥伦比亚广播公司（CBS）的真人秀节目《幸存者》（Survivor）正播出第49季最后一集，只能拨出20分钟给特朗普，导致他急促地赶在20分钟内讲完。据CNN报道，特朗普飙完演讲后喝了一口健怡可乐，并对在场记者表示：「你们以为这容易吗？」

特朗普在演说中照稿念也引发关注，因为在各类造势场合中，他往往更喜欢脱稿演出，漫无目的地谈论各种议题，谈话时间动辄超过1小时，这次他碍于时间限制照稿读，然而，这让英国天空新闻网评论，他看起来「相当挫败且充满防备」。

相关新闻：特朗普国会演说｜万斯忘关咪高峰对话疯传 疑似抱怨老板「长气」惹热议

美国总统通常会利用黄金时段演说谈及重大事件，例如前总统奥巴马宣布击毙基地组织首脑拉登。黄金时段演说也是总统触及平常不关注政治的群众的机会，CNN指出，特朗普通常不会发表年末演说，这次却未有宣布重大政策或事件，令人好奇为何选在这个时间点进行全国演说。

特朗普事后透露，幕僚长威尔斯告诉他必须发表全国演说。由于美国将于明年（2026年）进行期中选举，这将被视为特朗普重返白宫后政绩的一次大考，天空新闻网记者史东（Mark Stone）的评论说明了特朗普的急切：「正是因为他的支持率低迷、失业率攀升、生活成本及通胀挑战，促使他发表这场演说。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
1小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
4小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
01:36
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
18小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
9小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
7小时前
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
社会
36分钟前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
01:47
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
10小时前
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
影视圈
5小时前