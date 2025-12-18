特朗普罕有发表年末演说 黄金时间极速读稿18分钟无重大宣布

美国总统特朗普周三晚罕有地在黄金时段发表全国演说，白宫原先预告他会宣扬上任1年的政及说明未来3年政策，但结果18分钟的演讲只听到他反复批评上一任总统拜登留下「烂摊子」，除了将向美军发放1776美元（约1.3万港元）「战士红利」外，似乎没有宣布任何重大政策。

外媒称无新意似竞选演说话

美国国家广播公司新闻网（NBC News）评论认为，特朗普试图透过这场黄金时段演说捍卫经济政绩，将美国民众如今面临的高昂生活成本归咎于拜登政府；半岛电视台侧直接这只是一场「竞选演说」。

特朗普控告BBC剪辑演说诽谤，索偿100亿美元。路透社

多间外媒直言，这场演说内容毫无新意，反而异常急促的语速引人注目。特朗普只花了18分钟就结束演说，《野兽日报》形容演说后段愈来愈急促，特朗普到最后甚至是在「大吼大叫」。

语速超快后段「大吼大叫」

美国公共电视网（PBS）记者德斯贾丁斯（Lisa Desjardins）计算特朗普每分钟讲了140至150字，是他发表国情咨文演说时的2倍语速。有网友开玩笑说是不是提词机操作员昏倒，误按3倍速出稿。医学专家雷纳（Jonathan Reiner）直言，特朗普语速狂躁，让他看起来「身体不适」，有网友认为他看起来「很慌张」。这些负评显示，特朗普想要宣扬政绩的目的似乎没有达到。

特朗普签署行政命令，列芬太尼为大规模杀伤性武器。路透社

除了透过YouTube等网上平台直播，各大美国电视台也同意即时转播这场晚间9点的黄金时段演说。野兽日报指出，似乎是美国哥伦比亚广播公司（CBS）的真人秀节目《幸存者》（Survivor）正播出第49季最后一集，只能拨出20分钟给特朗普，导致他急促地赶在20分钟内讲完。据CNN报道，特朗普飙完演讲后喝了一口健怡可乐，并对在场记者表示：「你们以为这容易吗？」

特朗普在演说中照稿念也引发关注，因为在各类造势场合中，他往往更喜欢脱稿演出，漫无目的地谈论各种议题，谈话时间动辄超过1小时，这次他碍于时间限制照稿读，然而，这让英国天空新闻网评论，他看起来「相当挫败且充满防备」。

美国总统通常会利用黄金时段演说谈及重大事件，例如前总统奥巴马宣布击毙基地组织首脑拉登。黄金时段演说也是总统触及平常不关注政治的群众的机会，CNN指出，特朗普通常不会发表年末演说，这次却未有宣布重大政策或事件，令人好奇为何选在这个时间点进行全国演说。

特朗普事后透露，幕僚长威尔斯告诉他必须发表全国演说。由于美国将于明年（2026年）进行期中选举，这将被视为特朗普重返白宫后政绩的一次大考，天空新闻网记者史东（Mark Stone）的评论说明了特朗普的急切：「正是因为他的支持率低迷、失业率攀升、生活成本及通胀挑战，促使他发表这场演说。」