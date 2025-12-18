印度靛蓝航空 | 新郎订包机参加婚礼 获誉「真爱典范」

受技术故障、人手短缺等影响，印度最大航空公司「靛蓝航空」（IndiGo）早前连日取消航班，影响大批旅客出行。社交平台近日流传一则影片，显示一名印度男子因原本航班被取消，于是预订包机前往婚礼现场，被网民誉为「真爱典范」。

影片显示，新郎原本打算乘搭普通商业航班抵达婚礼场地，航班却在最后一刻突然取消。眼看婚礼仪式还有几小时就要开始，双方家人都感到担心，新娘也显得非常焦虑。

为了避免婚礼被毁，新郎果断决定订包机前往婚礼现场，最终在凌晨2时45分抵达目的地，凌晨3时30分见到新娘，后来婚礼也顺利举行。

当收到新郎包机降落的消息后，新娘及一众亲朋好友顿时如释重负。众人开始欢呼庆祝，婚礼仪式也重新开始。

亲友欢呼 新人愉快起舞

由于经过一番波折，亲朋好友的欢呼声甚至比原本更加热烈，该对新人亦情不自禁地跳起舞蹈。

许多网民对新郎的勇气和果断感到钦佩，认为结婚是人生中最重要的时刻之一，新郎不仅成功赶上婚礼，也成功度过了爱情考验，堪比电影情节。

类似该对新人的故事并非首例，此前据印度传媒报道，一对新人本月同样因靛蓝航空航班取消而打乱婚礼计划，新娘的父母于是急中生智，改为线上举办「虚拟婚宴」，最终亦令到新人喜结连理。

