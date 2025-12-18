俄乌战争｜美俄代表拟周末迈阿密会晤　商推动和平方案

美国传媒引述两名知情人士报道，美国与俄罗斯代表预计将于本周末在美国迈阿密会晤，商讨推动由美方提出的俄乌和平计划，为结束持续多时的战事寻求突破口。

据《美国政治报》报道，俄方代表团成员包括俄罗斯总统特别代表、主管对外投资及经济合作事务的德米特里耶夫；美方则由总统特朗普的特使威特科夫，以及特朗普的女婿库什纳出面参与会谈。

美国与俄罗斯代表预计将于本周末在美国迈阿密会晤，商讨推动由美方提出的俄乌和平计划。法新社

俄乌战争至今战火未止。法新社

消息指出，美方将在会上向俄方通报近日美国与乌克兰代表团于德国柏林谈判的最新进展。不过，知情人士透露，俄方在核心诉求上暂未出现明显转变，双方立场仍存在距离。

另有消息人士称，乌克兰谈判代表团团长、国家安全与国防委员会秘书乌梅罗夫，预计将于美俄会谈前，先行与美国代表团会面，就相关安排进行磋商。不过，有关行程仍在调整之中，细节尚未最终敲定。