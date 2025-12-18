特朗普列委国政府为恐布组织 禁受制裁油轮出入 马杜罗批「战争威胁」

美国总统特朗普对委内瑞拉总统马杜罗的压力持续提升，他周二（16日）在社交平台宣布，正式将马杜罗政府列为「外国恐怖组织」，并下令对委内瑞拉实施海上封锁，禁止所有受制裁的运油轮进出。此举被视为进一步勒紧委国经济命脉，逼使马杜罗政权「投降」。

指控委国资助恐怖主义 促交还「从美国偷去」的石油

特朗普在帖文中措辞严厉，指控马杜罗政府利用「偷来」的石油资助毒品恐怖主义、人口贩运、谋杀和绑架。他扬言，美军将继续在相关海域集结军力，直至委国交还先前「从美国偷去」的石油、土地及其他资产。

路透社报道指出，虽然特朗普声称委国全面遭「南美历来最大规模舰队」包围，但目前尚不清楚美国将如何具体执行封锁，以及会否动员海岸卫队实施武力拦截。美国国防部官员对此拒绝置评，仅表示所有提问应由白宫回答。

罕有扣押油轮 区内实质形成禁运

事实上，美国早前已在加勒比海集结海军力量，并于上周罕有地在委内瑞拉外海扣押一艘油轮，随后宣布制裁另外6艘运送委国石油的船只。报道指，扣押事件已在区内形成心理威慑与实质禁运，多艘载有数百万桶原油的油轮为免遭扣押，目前正滞留在委国水域内。

委国斥为「鼓吹战争的威胁」 俄罗斯警告后果难测

对于特朗普的封锁令，委内瑞拉政府发表声明强烈谴责，斥之为「鼓吹战争的威胁」，批评美方违反国际法、自由贸易及导航自由原则。声明指出，特朗普将委国的石油和土地视作美国资产，目的在于偷取属于委国人的财富，委方将向联合国投诉。

与马杜罗关系密切的俄罗斯周三表示，委国局势紧张将对整个西方带来「不可预测的后果」。德国外交部亦对封锁令表达关注，警告相关行动将危害地区和平与稳定，强调期望阻止情况进一步恶化。

怀尔斯专访早有披露 策略为「炸船」逼降

此次封锁行动亦印证了白宫幕僚长怀尔斯（Susie Wiles）日前在《名利场》（Vanity Fair）专访中的披露。怀尔斯当时指出，特朗普的对委策略极为激进，包括「持续炸毁船只，直到马杜罗求饶」。该专访因披露特朗普具「酗酒者性格」及对万斯等阁员的尖锐评价，目前在华盛顿政坛引发巨大风波。

在美国外交封锁与军事施压的同时，委内瑞拉反对派领袖、诺贝尔和平奖得主马查多（María Corina Machado）日前展开惊险逃亡。在被禁止出境并藏匿逾一年后，马查多本月8日戴上假发乔装，成功穿过十个军事检查站，并乘渔船横渡加勒比海抵达库拉索。

据悉，马查多的逃亡行动获得特朗普政府知情配合，美军甚至派出F-18战机在附近空域盘旋以防意外。马查多目前已抵达挪威奥斯陆，她虽然没有上台领取诺贝尔和平奖，但曾公开现身，并誓言最终将重返委内瑞拉争取民主。