Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰诡异！布吉餐厅男游客突惊慌奔逃  撞爆玻璃门身亡

即时国际
更新时间：04:41 2025-12-18 HKT
发布时间：04:41 2025-12-18 HKT

泰国布吉岛卡伦区（Karon）本月11日晚间发生一宗恐怖致命事故。一名澳洲籍男游客在当地一间土耳其餐厅用餐期间突然举止异常，其后更惊慌奔逃，失控似地冲向玻璃门，导致门板粉碎。该男子的右腿遭碎玻璃严重割伤，现场留下大量血迹，虽经紧急送院，最终仍因失血过多宣告不治。

独自用餐行为异常 突然奔跑大叫

据泰媒及外电报道，当地警方于当晚约10时30分接获通报，指位于卡伦区的Cappadocia土耳其餐厅发生外籍人士滋扰及受伤事件。警员抵达现场时，发现餐厅门口的玻璃碎裂一地，地面留有骇人的大片血迹，而受伤男子已被送往查隆医院（Chalong Hospital）。

警方事后查阅餐厅的闭路电视（CCTV）画面，发现该名澳洲男子当时独自进店用餐，坐下后行为开始变得古怪，不断点头及摇头，神情显得相当困惑且迷失，引起邻桌顾客不安并纷纷避开。

当餐厅员工上前试图询问及协助时，该男子在毫无征兆下突然站起，一边奔跑大叫，一边全力撞向餐厅的玻璃门。猛烈的撞击力导致玻璃应声碎裂，男子随即倒卧在店外。

救援人员接报到场后，发现该男子的右腿有一道极深的割痕，伤及动脉，导致现场大量失血。尽管医护人员全力抢救，男子最终仍因伤势过重不治身亡。

警方调查起因 是否涉及药物仍待厘清

目前泰国警方正就事故原因展开深入调查，包括死者生前是否受酒精或药物影响，抑或是心理健康出现问题。警方已与餐厅负责人联系，并正协调联系死者家属。

事实上，泰国近期亦曾发生类似涉及外籍人士的异常事件。今年3月，一名英国籍男子在曼谷曼苏区（Bang Sue）一间卡拉OK店外因举止异常被保安阻拦，随后他在行人路上奔跑并突然倒地猝死，事件亦引发当地社会关注。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
12小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
14小时前
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
10小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
10小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
14小时前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
15小时前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
18小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
2025-12-16 20:00 HKT
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
21小时前