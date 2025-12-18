泰诡异！布吉餐厅男游客突惊慌奔逃  撞爆玻璃门身亡

泰国布吉岛卡伦区（Karon）本月11日晚间发生一宗恐怖致命事故。一名澳洲籍男游客在当地一间土耳其餐厅用餐期间突然举止异常，其后更惊慌奔逃，失控似地冲向玻璃门，导致门板粉碎。该男子的右腿遭碎玻璃严重割伤，现场留下大量血迹，虽经紧急送院，最终仍因失血过多宣告不治。

独自用餐行为异常 突然奔跑大叫

据泰媒及外电报道，当地警方于当晚约10时30分接获通报，指位于卡伦区的Cappadocia土耳其餐厅发生外籍人士滋扰及受伤事件。警员抵达现场时，发现餐厅门口的玻璃碎裂一地，地面留有骇人的大片血迹，而受伤男子已被送往查隆医院（Chalong Hospital）。

警方事后查阅餐厅的闭路电视（CCTV）画面，发现该名澳洲男子当时独自进店用餐，坐下后行为开始变得古怪，不断点头及摇头，神情显得相当困惑且迷失，引起邻桌顾客不安并纷纷避开。

当餐厅员工上前试图询问及协助时，该男子在毫无征兆下突然站起，一边奔跑大叫，一边全力撞向餐厅的玻璃门。猛烈的撞击力导致玻璃应声碎裂，男子随即倒卧在店外。

救援人员接报到场后，发现该男子的右腿有一道极深的割痕，伤及动脉，导致现场大量失血。尽管医护人员全力抢救，男子最终仍因伤势过重不治身亡。

警方调查起因 是否涉及药物仍待厘清

目前泰国警方正就事故原因展开深入调查，包括死者生前是否受酒精或药物影响，抑或是心理健康出现问题。警方已与餐厅负责人联系，并正协调联系死者家属。

事实上，泰国近期亦曾发生类似涉及外籍人士的异常事件。今年3月，一名英国籍男子在曼谷曼苏区（Bang Sue）一间卡拉OK店外因举止异常被保安阻拦，随后他在行人路上奔跑并突然倒地猝死，事件亦引发当地社会关注。