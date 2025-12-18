Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宫幕僚长批特朗普具「酗酒者性格」、关税痛苦超预期  震动华府与共和党

更新时间：01:43 2025-12-18 HKT
发布时间：01:43 2025-12-18 HKT

被誉为「白宫最有权势女性」的幕僚长怀尔斯（Susie Wiles）近日陷入舆论漩涡。美媒《名利场》（Vanity Fair）发表一篇基于过去一年11次采访的长篇报道，内容披露怀尔斯对总统特朗普及其内阁成员的尖锐评价。其中她形容特朗普虽不饮酒，却具有「酗酒者的性格特征」，言论震惊白宫及共和党支持者。

点名直指特朗普与多个阁员  幕僚长变「金句王」

报道指出，怀尔斯在与作家克里斯·惠普尔（Chris Whipple）的多次对谈中，以极为坦诚甚至是不加修饰的方式评价特朗普政府。她将特朗普与她患有酗酒问题的父亲、著名体育播报员帕特·桑默雷尔（Pat Summerall）作比较。怀尔斯形容，高功能酗酒者的性格在饮酒后会被放大，而她从父亲身上学到处理这种「大人物性格」的专业经验。

报道公开后，白宫随即陷入混乱。怀尔斯发表声明反击，指责该报道是「别有用心、恶意攻击」，批评文章断章取义。然而，外界注意到她并未否认报道中的任何具体语句或细节。特朗普则迅速为心腹怀尔斯辩护，称赞她表现出色，甚至幽默回应承认自己确实有「酗酒者性格」。

内部纪律遭质疑 怀尔斯斥报道恶意攻击

除了针对特朗普的评价，怀尔斯在访问中对多位关键内阁成员亦不留情面。她形容一度率领「政府效率部」（DOGE）的亿万富豪马斯克是一个「完全的单打独斗者」，并以「古怪的鸭子」形容对方。她直言马斯克大刀阔斧裁减美国国际开发署的做法令她感到震惊，并表示这并非她会采取的管理手段。

此外，怀尔斯亦指出副总统万斯曾有长达十年的「阴谋论者」背景，认为其投身MAGA（让美国再次伟大）运动具有政治意图。她还批评司法部长邦迪在处理爱泼斯坦案件上表现不力，并指特朗普在指控克林顿曾前往爱泼斯坦岛一事上「是错误的」，直言毫无证据支持相关说法。

在政策层面，怀尔斯承认特朗普推动的关税政策带来的「痛苦程度超出预期」。她透露内部对此存在分歧，她曾要求万斯提醒特朗普在团队达成统一前暂缓讨论关税。而在对委内瑞拉的外交政策上，她披露特朗普的策略是「持续炸毁船只，直到马杜罗求饶」。

这篇专访发布之际，正值特朗普政府面临失业率上升、民调下滑及委内瑞拉局势升级等负面新闻。一名熟悉白宫的消息人士指出，共和党内许多人对怀尔斯的行为感到沮丧，认为在需要聚焦经济成就的关键时刻，白宫内部显然缺乏纪律。

白宫幕僚长被喻为总统的「守门人」（gatekeeper），拥有统领白宫西翼（包括指导政策、管理日常运作、督促各机构负责人）的大权。在特朗普的首个任期，该职位曾四度换人。

去年11月特朗普胜出大选，宣布任命怀尔斯为白宫幕僚长时说：「怀尔斯刚刚帮助我取得了美国历史上最伟大的政治胜利之一，是我2016年和2020年竞选成功的重要组成部分。」报道指，虽然怀尔斯此前在「特朗普世界」展现了罕见的持久力，但此次采访事件令其威信受损。

有高层共和党人质疑怀尔斯在媒体前直批总统及阁员，做法不智，认为「诚实并非总是最佳策略」，并指她为人精明，没理由不知道媒体会大造文章，「她显然觉得自己有权如此自由发言，且总统无论如何都会支持她」。

该人士将怀尔斯与前幕僚长梅多斯作比较，担心她同样因自恃受宠而飞得「太靠近太阳」，终致消亡。

 

 

