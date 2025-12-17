中日关系恶化︱游日中国客增幅锐减 整体外国客较去年增逾10%

日本政府观光局周三（17日）公布，11月访日的中国旅客人次增幅虽然锐减，但整体访问日本的外国旅客人次仍较去年同期增长10.4%，显示受中日两国间持续外交争拗的影响不大。



日本首相高市早苗早前发表「台湾有事」论后，中日关系急速遇冷，中方甚至曾提醒国民近期避免前往日本旅游，甚至连中国各大航空公司也提供今年底前赴日机票免费退票。外界关注日本旅游业会否大受打击。

11月访日游客达352万人次

路透社报道，根据日本政府观光局（JNTO）的资料，11月来自海外的商务和观光访日旅客达到352万人次，使今年以来访问日本的外国旅客人次突破3900万，已超过去年全年创新高纪录的3687万人次。

中国游客占整体1/4

11月访日的中国旅客人次为56.26万，仅较去年同期略增3%，增幅远低于10月的22.8%，以及今年1至11月数据与去年同期相较的增幅37.5%。今年以来赴日旅客仍以中国人为最大来源地，占所有外国旅客人次的近1/4。