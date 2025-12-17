Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日关系恶化︱游日中国客增幅锐减 整体外国客较去年增逾10%

更新时间：17:55 2025-12-17 HKT
发布时间：17:55 2025-12-17 HKT

日本政府观光局周三（17日）公布，11月访日的中国旅客人次增幅虽然锐减，但整体访问日本的外国旅客人次仍较去年同期增长10.4%，显示受中日两国间持续外交争拗的影响不大。

相关新闻：中日关系紧张 文旅部：近期避免前往日本旅游

日本首相高市早苗早前发表「台湾有事」论后，中日关系急速遇冷，中方甚至曾提醒国民近期避免前往日本旅游，甚至连中国各大航空公司也提供今年底前赴日机票免费退票。外界关注日本旅游业会否大受打击。

11月访日游客达352万人次

路透社报道，根据日本政府观光局（JNTO）的资料，11月来自海外的商务和观光访日旅客达到352万人次，使今年以来访问日本的外国旅客人次突破3900万，已超过去年全年创新高纪录的3687万人次。

相关新闻：中日恶化｜国内旅行社抽起日本游宣传物料 日酒店接退订要求

中国游客占整体1/4

11月访日的中国旅客人次为56.26万，仅较去年同期略增3%，增幅远低于10月的22.8%，以及今年1至11月数据与去年同期相较的增幅37.5%。今年以来赴日旅客仍以中国人为最大来源地，占所有外国旅客人次的近1/4。

宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
1小时前
9小时前
6小时前
22小时前
3小时前
03:08
2025-12-16 18:29 HKT
5小时前
10小时前
10小时前
50分钟前