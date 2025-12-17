长和出售港口交易陷僵局 据报中方要求中远集团必须获控股权

长和（001）出售巴拿马等港口交易陷入僵局。据《华尔街日报》引述消息指出，中国政府要求在一项向贝莱德（BlackRock）牵头财团出售数十个港口交易中，必须由中国最大的航运公司中远集团获得控股权，否则将阻止该交易。不过，报道指贝莱德和地中海航运认为有关要求「不可接受」；而美国白宫周一暗示，不会接受这样的条件。

报道指出，在美国总统特朗普对于长和及一些港口与中国关联提出安全担忧后，贝莱德和地中海航运于3月份达成了一项价值228亿美元协议，以收购长和旗下港口资产，当中包括巴拿马运河两个港口和全球其他40多个港口。

然而，上述交易激怒了中国政府，其后推动中远集团（COSCO）作为平等合作伙伴加入，贝莱德和地中海航运均持开放态度；但现在中国政府提高了要求，表示「除非中远集团获得多数股权，否则将阻止该交易」。

贝莱德和地中海航运「不可接受」

报道又指，贝莱德和地中海航运对于中远集团获得多数控制权和港口运营否决权，认为是「不可接受」。同时，报道引述一位白宫官员指出，「总统已明确表示，中国控制巴拿马运河是不可接受的，这违反了《美国-巴拿马条约》，并危及国家和经济安全」。

此外，报道引述一位中国高级官员表示，中国政府打算将港口控制权作为中美更广泛的贸易和关税谈判中的一个谈判筹码。

长和与中远集团均未有就此作出回应，地中海航运和贝莱德则不予置评。