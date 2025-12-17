Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

长和出售港口交易陷僵局 据报中方要求中远集团必须获控股权

即时国际
更新时间：15:00 2025-12-17 HKT
发布时间：15:00 2025-12-17 HKT

长和（001）出售巴拿马等港口交易陷入僵局。据《华尔街日报》引述消息指出，中国政府要求在一项向贝莱德（BlackRock）牵头财团出售数十个港口交易中，必须由中国最大的航运公司中远集团获得控股权，否则将阻止该交易。不过，报道指贝莱德和地中海航运认为有关要求「不可接受」；而美国白宫周一暗示，不会接受这样的条件。

报道指出，在美国总统特朗普对于长和及一些港口与中国关联提出安全担忧后，贝莱德和地中海航运于3月份达成了一项价值228亿美元协议，以收购长和旗下港口资产，当中包括巴拿马运河两个港口和全球其他40多个港口。

然而，上述交易激怒了中国政府，其后推动中远集团（COSCO）作为平等合作伙伴加入，贝莱德和地中海航运均持开放态度；但现在中国政府提高了要求，表示「除非中远集团获得多数股权，否则将阻止该交易」。

贝莱德和地中海航运「不可接受」

报道又指，贝莱德和地中海航运对于中远集团获得多数控制权和港口运营否决权，认为是「不可接受」。同时，报道引述一位白宫官员指出，「总统已明确表示，中国控制巴拿马运河是不可接受的，这违反了《美国-巴拿马条约》，并危及国家和经济安全」。

此外，报道引述一位中国高级官员表示，中国政府打算将港口控制权作为中美更广泛的贸易和关税谈判中的一个谈判筹码。

长和与中远集团均未有就此作出回应，地中海航运和贝莱德则不予置评。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
4小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
21小时前
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
商业创科
5小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
5小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
7小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
18小时前
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
医生教室
22小时前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
19小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
5小时前