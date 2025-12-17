Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美扩大旅行禁令 新增叙利亚等五国  收紧巴勒斯坦旅客入境限制

更新时间：05:25 2025-12-17 HKT
发布时间：05:25 2025-12-17 HKT

美国特朗普政府于周二宣布扩大旅行禁令范围，新增布基纳法索、马里、尼日尔、南苏丹及叙利亚五国，并对巴勒斯坦权力机构签发的旅行文件实施全面限制。此举被视为政府持续收紧入境标准、强化国家安全政策的一部分。

日前白宫遭枪击成导火线

根据白宫公告，新增限制旨在防范「美国缺乏足够资讯评估其风险」的外国公民入境，并促使相关国家政府加强合作，以落实移民法律及推动反恐等国家安全目标。公告强调，限制措施对维护外交政策与反恐任务具有必要性。

此次调整延续了特朗普第一任期内标志性的旅行禁令政策。事实上，早在今年6月，政府已对阿富汗、缅甸、伊朗、利比亚、查德、刚果共和国、赤道几内亚、厄立特里亚、海地、索马利亚、苏丹和叶门等12国实施入境禁令，并对来自布隆迪、古巴、寮国、塞拉利昂、多哥、土库曼斯坦和委内瑞拉的旅客实施了更严格的限制。

分析指出，近期一名阿富汗籍嫌疑人在白宫附近枪击两名国民警卫队士兵的事件，可能加速了禁令扩大的决策进程。该嫌疑人目前已对谋杀与袭击指控表示不认罪。

美国政府表示，在非冲突区域的边境口岸仍保持开放，航空旅行亦未受全面禁止。然而，新禁令预计将影响数以千计的移民、留学生与探亲访客，并可能引发国际社会对人道主义与歧视问题的争议。部分舆论批评，以国家为单位的限制措施或未能精准针对安全威胁，反而加剧地区紧张与民众困境。

随著2024年总统选举临近，移民与国家安全议题再度成为特朗普政府的政策焦点。观察人士认为，扩大旅行禁令不仅意在回应国内安全忧虑，亦试图巩固其政治基础。未来东盟、中东及非洲多国可能就此与美方进一步交涉，区域合作与地缘政治动态值得持续关注。

 

