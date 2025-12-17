Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰柬冲突｜ 泰国拟包机撤侨  指柬方须率先停火

更新时间：04:14 2025-12-17 HKT
发布时间：04:14 2025-12-17 HKT

泰国与柬埔寨边境冲突踏入第二周，战火未有缓和迹象。两国军方在长达817公里的边境多处持续交火，已造成近40人死亡、超过50万人流离失所。由于柬埔寨关闭边境城市波贝（Poipet）的主要口岸，多达6,000名泰国公民无法经陆路返国，泰国政府正协调以包机方式接回滞留民众。

国际斡旋未停 泰拟断燃料供应

柬埔寨当局表示，关闭波贝关卡是为保护平民免受泰国军队「无差别攻击」。泰国外交部则呼吁滞留波贝的公民，可向位于暹粒市（Siem Reap）的领事馆求助，安排航班返回曼谷。当局强调，其他仍在柬埔寨的泰国人若有需要，亦应主动联系官方协助撤离。

此次边境冲突范围从靠近寮国的内陆森林地区延伸至沿海省份，双方均指责对方率先开火。泰国国防部发言人表示，战事在八个边境省份持续，局势仍然不稳。柬埔寨国防部则称，军队将「继续坚定、勇敢地对抗侵略者」。

尽管美国总统特朗普等国际领袖曾呼吁停火，泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）却表示，未有受到国际压力要求停止冲突。与此同时，泰国国防部透露，正准备切断向柬埔寨的燃料运输，并将加强监管泰国注册船只，防止其向柬埔寨运送汽油甚至武器。

东盟将开特别会议 促重返停火谈判

为缓解紧张局势，马来西亚将于下周主持东盟外长特别会议，推动双方重新落实停火。泰国外交部副发言人强调，柬埔寨作为「入侵方」必须率先宣布停火，并以实际行动清除地雷，展现诚意。泰国外长蓬集格（Parnpree Bahiddha-Nukara）将代表出席会议，寻求区域共同解方。

分析指出，泰柬长期存在边界争议，但此次冲突的规模与强度属近年罕见，若局势进一步升级，恐影响整个东南亚地区的稳定。

