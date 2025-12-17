悉尼邦迪海滩枪击 | 夺枪英雄恐须截肢称无悔 民众筹近$1000万支援致敬

澳洲悉尼邦迪海滩（Bondi Beach）于12月14日发生严重枪击事件，造成至少16人死亡、逾40人受伤。在混乱中，一名43岁叙利亚裔商店东主艾哈迈德（Ahmed al Ahmed）奋不顾身上前夺枪，成功阻止枪手继续施袭，自己却身中多枪，左臂伤势严重，最新消息指他恐面临截肢风险。事件后，公众发起的筹款活动迅速获得广泛响应，至今已筹得超过190万澳元（980万港元），展现民众对这位平民英雄的支持与敬意。

伤势比预期严重 左臂恐难保住

据艾哈迈德的移民律师伊萨（Sam Issa）向媒体透露，艾哈迈德左臂共受约五处枪伤，其中一枚子弹深入左肩胛骨后方，导致大量失血，情况比最初估计更为严峻。医疗团队正全力救治，希望能保住其手臂，但现时处境困难，截肢风险上升。律师形容，艾哈迈德为人谦逊，当时仅凭人性本能行动，并不在意外界褒扬。

报道指 ，截至当地时间16日，已有超过2.5万人捐款支持艾哈迈德及其家人，筹款金额突破190万澳元（980万港元）。其中，美国犹太裔亿万投资者阿克曼（Bill Ackman）捐出99,999澳元（约78万港元），并公开呼吁各界支援。澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）、新南威尔斯州长柯民思（Chris Minns）亦先后到医院探望，赞扬艾哈迈德的英勇行为拯救了无数生命，是「真正的英雄」。

曾任警察：良知驱使救人

艾哈迈德的父亲向澳洲广播公司表示，儿子当日原与朋友相约到邦迪海滩喝咖啡，抵达后目睹枪手向人群开火，现场多人倒地流血。他形容儿子曾任警察，内心始终怀著保护民众的热忱，「他的良知与灵魂驱使他扑向枪手，夺走武器」。艾哈迈德的表哥亦指出，表弟事后曾说「上帝给了我勇气」，并对自己能挽救他人性命感到自豪，并不后悔自己的挺身犯险。

英雄背景揭晓 原为便利店东主

此前有媒体误报艾哈迈德为水果店老板，经查证后确认他经营烟草专卖店与便利店。艾哈迈德来自叙利亚伊德利卜市（Idlib），现为澳洲公民。其家人强调，他在行动时并未考虑被救者的背景，纯粹出于人道与良心行事。

新州州长柯民思在社交媒体发文，感谢艾哈迈德以非凡勇气阻止悲剧扩大，并指若非他冒险夺枪，伤亡数字恐进一步上升。