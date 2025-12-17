Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

昂山素姬健康成谜 幼子忧已殁 军政府开腔：她身体健康

即时国际
更新时间：00:22 2025-12-17 HKT
发布时间：00:22 2025-12-17 HKT

缅甸前国务资政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）自2021年遭军方拘押后，一直未公开露面。其幼子金·阿里斯（Kim Aris）近日向国际媒体透露，已长达两年未获母亲任何消息，甚至无法确定她是否仍在人世，引发外界关注。缅甸军政府则于12月16日透过官方媒体回应，称昂山素姬「身体健康」，并批评阿里斯是「捏造谣言」，意图干扰缅甸即将于月底举行的大选。

军政府强硬否认 斥干扰选举

阿里斯目前居住于海外，近日在日本东京接受访问时表示，自母亲被拘禁以来，仅能透过间接管道得知其健康状况，包括心脏、骨骼与牙龈等问题。他指昂山素姬长期患有健康隐患，但近两年多来完全无法与家人或律师会面，最后一次通信已是两年前，信中母亲曾抱怨拘押地点夏季酷热、冬季严寒的环境。阿里斯说：「无人能接触她，据我所知，她可能已经去世。」

今年9月，阿里斯亦曾公开呼吁，指母亲心脏问题恶化，急需医疗援助，要求当局立即释放。

面对国际舆论质疑，缅甸军政府迅速透过旗下媒体《缅甸数码新闻》表示，「昂山素姬女士身体健康」，并阿里斯的言论纯属虚构捏造，意在破坏国家稳定与选举进程。

现年80岁的昂山素姬是缅甸独立英雄昂山之女，早年因推动民主运动遭军政府软禁近二十年。2021年2月，军方发动政变，逮捕当时执政的昂山素姬及总统温敏等人，其后以多项罪名判处她33年监禁。2023年8月，军政府宣布特赦部分刑期，刑期减为27年；至2024年4月，官方称她已「出狱」，改为软禁在家中，但始终未允许外界接触。

