悉尼邦迪海滩枪击︱3英勇民众阻止反遭毒手 老夫妇惨遭近距离射杀

澳洲悉尼邦迪海滩（Bondi Beach）周日（14日）发生枪击事件，造成包括其中1名疑犯在内的16人死亡、40人受伤。事发时，现场有无数民众，枪手则无差别开枪乱射。据澳洲多家传媒报道，惨剧中，有4名路人在枪手开火前上前阻止，其中3人不幸遇难，还有1人身中五枪，目前正在医院救治。

《悉尼先驱晨报》（The Sydney Morning Herald）报道，其中两名死者是69岁的退休机械工鲍里斯与61岁的邮政员工索菲娅，二人是一对结婚34年的俄裔犹太夫妇。事发当日，50岁的枪手赛义德·阿克拉姆从其汽车走出来时，正在散步的鲍里斯见状即将对方扑倒在地，并夺下其枪支。

鲍里斯一度持枪指住赛义德，索菲娅也上前协助，二人企图逼退枪手。惟赛义德却捡起另一支枪，最终夫妇被近距离射杀，相拥而亡。

报道又称，62岁的莫里森在赛义德退向人行天桥时，曾向对方投掷砖块，最终不幸遇害。他的女儿说：「如果世上只有一种方式让他离开，那就是与恐怖分子战斗。除此之外，没有别的方式能让他离开我们，他为了保护最爱的人而战。」

