美军又打击3运毒船酿8死 东太平洋施袭 累计已95人亡

美国南方司令部周一公布，美军在东太平国际海域打击3艘疑似运毒船只，造成8人死亡，并指今次打击行动是在国防部长赫格塞思的指示下进行。根据军方统计，自特朗普政府启动代号「南方之矛」的军事行动以来，连串针对相关船只的军事打击已累计造成至少95人丧生。

美军在社交平台X发文指出：「情报显示这些船只当时正沿著东太平洋已知的毒品走私航线行驶，并从事毒品走私活动。」贴文指，行动中有8名男性「毒品恐怖分子」被打死，其中2艘船上各载有3人，另一艘船上载有2人。

美军公布，在东太平洋打击3艘疑似运毒船。路透社

美方指今次打击行动是在国防部长赫格塞思的指示下进行。美联社

特朗普坚称，此举旨在打击贩毒活动。路透社

加勒比海部署多艘美舰

近期，美国以缉毒为由，在委内瑞拉附近加勒比海域部署多艘军舰，并于11月13日宣布发起「南方之矛」军事行动，对委内瑞拉施压。自9月初以来，美军在加勒比海和东太平洋对美方指称的运毒船进行了20多次打击，已造成95人死亡。然而，美国政府并未披露任何可以证明其攻击目标涉毒的证据。

美国缉毒署近年报告显示，委内瑞拉并非流入美国毒品的主要来源地。

美国动用军事力量缉毒，显示政策上重大转变；特朗普政府为这类打击行动的合法性作辩护，不过，一些法律专家认为，这已属于非法的法外处决。

被视为发动地面打击前奏

国防部新闻秘书威尔森表示：「美军南方司令部的行动，无论依照美国法律或国际法都是合法的，所有行动都遵守武装冲突法律。」

外界认为，美军这些攻击行动是美国即将对委内瑞拉发动地面打击的前奏；特朗普先前已表示，相关行动即将展开。

特朗普坚称，此举旨在打击贩毒活动，而委内瑞拉总统马杜罗则反驳，这只是美国在委内瑞拉寻求政权更迭、并在拉美进行军事扩张的借口。