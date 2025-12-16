Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美军又打击3运毒船酿8死 东太平洋施袭 累计已95人亡

即时国际
更新时间：13:02 2025-12-16 HKT
发布时间：13:02 2025-12-16 HKT

美国南方司令部周一公布，美军在东太平国际海域打击3艘疑似运毒船只，造成8人死亡，并指今次打击行动是在国防部长赫格塞思的指示下进行。根据军方统计，自特朗普政府启动代号「南方之矛」的军事行动以来，连串针对相关船只的军事打击已累计造成至少95人丧生。

美军在社交平台X发文指出：「情报显示这些船只当时正沿著东太平洋已知的毒品走私航线行驶，并从事毒品走私活动。」贴文指，行动中有8名男性「毒品恐怖分子」被打死，其中2艘船上各载有3人，另一艘船上载有2人。

相关新闻：
美军扫毒再开杀戒酿4死 东太平洋击沉疑似运毒船 国会惊见格杀密片

美军公布，在东太平洋打击3艘疑似运毒船。路透社
美军公布，在东太平洋打击3艘疑似运毒船。路透社
美方指今次打击行动是在国防部长赫格塞思的指示下进行。美联社
美方指今次打击行动是在国防部长赫格塞思的指示下进行。美联社
特朗普坚称，此举旨在打击贩毒活动。路透社
特朗普坚称，此举旨在打击贩毒活动。路透社

加勒比海部署多艘美舰

近期，美国以缉毒为由，在委内瑞拉附近加勒比海域部署多艘军舰，并于11月13日宣布发起「南方之矛」军事行动，对委内瑞拉施压。自9月初以来，美军在加勒比海和东太平洋对美方指称的运毒船进行了20多次打击，已造成95人死亡。然而，美国政府并未披露任何可以证明其攻击目标涉毒的证据。

美国缉毒署近年报告显示，委内瑞拉并非流入美国毒品的主要来源地。

美国动用军事力量缉毒，显示政策上重大转变；特朗普政府为这类打击行动的合法性作辩护，不过，一些法律专家认为，这已属于非法的法外处决。

被视为发动地面打击前奏

国防部新闻秘书威尔森表示：「美军南方司令部的行动，无论依照美国法律或国际法都是合法的，所有行动都遵守武装冲突法律。」

外界认为，美军这些攻击行动是美国即将对委内瑞拉发动地面打击的前奏；特朗普先前已表示，相关行动即将展开。

特朗普坚称，此举旨在打击贩毒活动，而委内瑞拉总统马杜罗则反驳，这只是美国在委内瑞拉寻求政权更迭、并在拉美进行军事扩张的借口。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
17小时前
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
4小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
20小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
20小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
15小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
23小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
即时中国
5小时前
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
19小时前