英超级流感疫情席卷全国 驻院医生明起一连5日罢工

英国超级流感疫情席卷全国之际，英格兰驻院医生周一表决通过在周三（17日）展开一连5日的罢工行动。今次将是自2023年3月以来医护人员的第14次罢工，首相施纪贤直斥此举不负责任，指医生已失去了公众和国民保健署（NHS）同事的同情。

卫生大臣施卓添警告，NHS目前处于极度危险状态，随著流感病例急速攀升，NHS正面临自新冠疫情爆发以来最严峻的挑战。施卓添指，在病例达到高峰前，流感感染数可能再翻倍。他坦言，目前医院内部混乱、拥塞的状况「已经令人无法接受」。

英格兰驻院医生拒绝政府提出的新薪酬方案，决定如期罢工。路透社

英国超级流感疫情已席卷全国。路透社

英国各地诊所加紧提供流感疫苗注射。路透社

英国流感病例急速攀升，市民戴口罩预防。路透社

不满薪酬调整方案

工党政府多次呼吁医生停止罢工，返回岗位，但代表驻院医生的英国医学会（BMA）指谈判未有进展，英格兰驻院医生拒绝政府提出的新薪酬方案，决定于周三早上7时（香港时间下午3时）开始罢工。

政府在2024年批准医生在过去3年加薪28.9%，但BMA要求额外加薪26%，称这是在多年低于通货膨胀率的薪酬协议之后，恢复医生应有薪酬水平。

NHS表示，罢工期间急症及危重个案由资深医生负责，确保紧急救治不受影响；非紧急手术、门诊与检查则可能延期。

每天平均2660人因流感住院

这次罢工正值英格兰各地医院的流感病例数目达到往年同期最高水平之际。NHS上周四公布的数据显示，病例数目在一周内激增55%，平均每天2660人因流感住院。

多名前线医护在接受传媒访问时表示，罢工并非出于意愿，而是多年累积压力无法再承受。他们形容，真正令医生心酸与内疚的，不是罢工本身，而是平日在岗位上「明知病人需要即时医治，但自己抽不到时间」。

恐加剧冬季医疗压力

对于政府多次公开呼吁医生停止行动，指罢工会加剧冬季的医疗压力；医学会反驳，政府多年未面对人手不足与薪酬倒退问题，前线医生已无力再等待。

近半数驻院医生表示，最大压力与内疚来自病人需要的救治速度，已远高于前线所能应付。

逾7成医生指长期超时及高压工作影响健康，多名医护亦形容，他们每日都要在繁重工作量中「取舍」病人先后次序，这是最难承受的地方。