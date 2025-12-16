泰国明年2月8日 举行国会大选
发布时间：09:07 2025-12-16 HKT
泰国选举委员会昨日宣布，将于明年2月8日举行国会大选，此次选举日程比预期提前，将投票选出500名众议员。上周，总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）解散国会，依宪法众议院解散后，须在45至60天内举行大选。阿努廷今年9月获得人民党的支持而上任总理，条件包括在明年1月底前解散国会。
泰国民众预计明年2月8日将投票选出500名众议员，众议院区域候选人席次为400席，政党名单的席次为100席。
阿努廷是泰国自2023年8月以来的第三任总理。他今年9月获得人民党的支持而上任总理，条件是须启动宪法修正案程序，并在1月底前解散国会。阿努廷提前解散国会，使得大选日期比预期大幅提前。
