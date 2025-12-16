悉尼邦迪海滩枪击︱内塔尼亚胡发表讲话 指责澳总理「纵容反犹」

澳洲悉尼东郊的邦迪海滩周日发生大型枪击案，数小时后以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）发表讲话指责澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese），称他曾于8月致信警告他，澳方决定承认巴勒斯坦国是「给反犹主义火上浇油」。

8月曾致信反对承认巴国

内塔尼亚胡转述其信件内容称，澳方决定承认巴勒斯坦国等相关政策，助长了「如今在你们街头游荡的仇犹情绪」，「反犹主义是一种癌症。当领导人保持沉默，它就会蔓延。你必须用行动取代软弱」。今年8月，阿尔巴尼斯表示澳方将承认巴勒斯坦国，引发内塔尼亚胡公开抨击他是「软弱政客」，指责其「背叛了以色列，也抛弃了澳洲的犹太人」。澳洲（人口约2800万）的犹太人虽然不多，但与当地社区联系紧密。约有15万澳洲人自认为是犹太人，其中约三分一居住在悉尼东郊。

澳洲长期以来被视为犹太人的避难所，但自从前年以哈战争爆发以来，澳洲反犹太事件有所增加。在犹太人聚居的城市里，犹太人汽车被纵火焚烧，商店和住宅被涂鸦破坏。比较引人注目的是去年12月6日墨尔本一座犹太教堂被纵火。根据澳洲政府的报告，自2023年10月7日哈马斯与以色列在加沙地带爆发战争之后，该国的反犹太事件包括袭击、破坏、威胁、恐吓在一年内增加了3倍多。