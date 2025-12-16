诺贝尔和平奖得主马查多脊椎骨折 乘船离开委内瑞拉时受伤

诺贝尔和平奖得主、委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）上周为前往挪威奥斯陆领奖而秘密逃离委内瑞拉，其间因恶劣天气受伤，导致脊椎骨折。马查多发言人周一（16日）证实相关消息。

挪威《晚邮报》（Aftenposten）早前引述消息人士报道，马查多在奥斯陆接受医生检查后，被诊断出背部一节椎骨骨折，伤势相信是在乘坐小船逃离委内瑞拉期间遇上风浪所致。马查多发言人向路透社证实报道属实，但未有进一步披露细节。

诺贝尔和平奖得主、委内瑞拉反对派领袖马查多。路透社

马查多因被当局施加长达10年的出境禁令，自去年起一直藏身国内。她于上周初乘船离境，先抵达加勒比海岛国库拉索，其后经美国转乘私人飞机前往挪威，但因行程延误，未能赶及出席上周三举行的诺贝尔和平奖颁奖典礼。

马查多曾表示，计划完成行程后返回委内瑞拉，并致力推动由总统马杜罗（Nicolás Maduro）政府和平过渡政权。