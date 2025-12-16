Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案｜香港律师会反驳「虚假审讯」说法 重申司法独立受《基本法》保障

更新时间：01:27 2025-12-16 HKT
香港律师会就「黎智英案」裁决发表声明，表示留意到案件裁决引起社会广泛关注，并有部分媒体形容审讯及定罪为「虚假审讯」，律师会对有关说法深表遗憾，强调有责任从法律角度澄清相关评论。

律师会指出，《基本法》清楚确立香港司法独立的宪制地位，包括保障独立司法权及终审权，并订明香港享有独立司法权，法院独立进行审判，不受任何干涉。法官及司法人员的宪制职责是依法审理案件，并须根据司法誓辞均要求他们无畏无惧地捍卫法律及维持司法公义。

律师会又指出，「黎智英案」依《国安法》第46条，由三名高等法院法官组成审判庭，以公开聆讯方式审理，历时156天，各方均有法律代表，审讯期间未见任何一方提出曾受不公平对待。

律师会重申，对香港司法制度、司法机构的独立性，以及法官的诚信与专业，抱有毋庸置疑的信任与信心，对于部分媒体将有关审讯及定罪评论为「虚假审讯」，香港律师会深表遗憾，并呼吁各界充分了解及细阅裁决理由书。

