昂山素姬之子忧母亲或已去世 「两年没有消息」

被外界视为缅甸民主运动象征的人物的昂山素姬（Aung San Suu Kyi），自2021年便再没有公开露面，「出狱」后一直被军方拘禁。路透社周一（15日）报道，昂山素姬幼子金·阿里斯（Kim Aris）近日表示，他已两年没有收到来自现年80岁母亲的消息，甚至无法确定昂山素姬「是否已经去世」。

今年9月，阿里斯亦曾指母亲传出心脏问题恶化，急需医疗救治当时呼吁当局，应立即释放母亲。

律师被禁接触昂山素姬

阿里斯在日本东京接受访问时表示，自母亲被军方拘禁后，他只能通过二手渠道获知其心脏、骨骼和牙龈等健康状况，「她一直有健康问题，过去两年多里没人见过她。她不被允许与律师团队接触，更不用说家人了。据我所知，她可能已经去世了。」

阿里又指，估计母亲被关押在缅甸首都内比都（Naypyidaw），自己两年前曾收到最后一封信，母亲抱怨监狱在夏季和冬季的温度。

最后信件抱怨监狱温度

昂山素姬生于1945年，父亲是缅甸独立运动领袖昂山。1972年与英国学者迈克尔·阿里斯（Michael Aris）结婚，并育有两个儿子。1988年，昂山素姬回到缅甸，组建缅甸全国民主联盟。昂山素姬曾被缅甸军政府软禁近二十年。

2021年2月1日，时任国务资政的昂山素姬、总统温敏等官员突遭军方拘押。缅甸军方宣布成立国家管理委员会，国家权力被移交给国防军总司令敏昂莱。随后，昂山素姬受到多项罪名指控，被判入狱33年。

2024年「出狱」后遭软禁

2023年8月，缅甸国家管理委员会发布公告，特赦昂山素姬部分刑罚，刑期从33年减至27年。去年4月，缅甸军方发言人表示，昂山素姬已出狱，并被软禁。

