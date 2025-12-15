罗浮宫工会周一开始轮流罢工 要求增人手改善「逼爆」问题

法国罗浮宫（Louvre Museum）博物馆员工将自当地时间周一（15日）开始轮流罢工，要求增聘人手并提出因应人潮拥挤的措施。



法新社报道，罗浮宫十月发生，价值连城的王冠珠宝在白天失窃，事件震惊全球。

左派工会CGT的加拉尼（Christian Galani）表示：「我无法保证这个机构会关闭。如果他们真的开馆，也只会是部分开放，路线相当非常有限，纯粹只是象征性地表示『我们有开馆』而已。」

工会：获广泛员工支持

加拉尼表示，在巴黎即将迎接圣诞假期之际，今次罢工得到有2200名员工广泛支持。罢工人数会比平常多很多。除了前线服务人员和保安人员参与，还有科学人员、档案馆员、馆藏管理员等都会参与罢工。

罗浮宫每年接待访客较原本设计容量超过数百万人。接待和保安人员抱怨人手不足，未能应付庞大人潮，成为所谓「过度观光」的象征。今年6月16日，员工罢工曾导致罗浮宫暂时关闭。

