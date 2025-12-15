Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗浮宫工会周一开始轮流罢工 要求增人手改善「逼爆」问题

即时国际
更新时间：18:20 2025-12-15 HKT
发布时间：18:20 2025-12-15 HKT

法国罗浮宫（Louvre Museum）博物馆员工将自当地时间周一（15日）开始轮流罢工，要求增聘人手并提出因应人潮拥挤的措施。

法新社报道，罗浮宫十月发生，价值连城的王冠珠宝在白天失窃，事件震惊全球。

相关新闻：罗浮宫劫案︱调查报告揭保安漏洞处处 差30秒就人赃并获

左派工会CGT的加拉尼（Christian Galani）表示：「我无法保证这个机构会关闭。如果他们真的开馆，也只会是部分开放，路线相当非常有限，纯粹只是象征性地表示『我们有开馆』而已。」

工会：获广泛员工支持

相关新闻：罗浮宫遇劫︱蒙面匪盗9件拿破仑「无价」珠宝 法警寻回1件但已损毁

加拉尼表示，在巴黎即将迎接圣诞假期之际，今次罢工得到有2200名员工广泛支持。罢工人数会比平常多很多。除了前线服务人员和保安人员参与，还有科学人员、档案馆员、馆藏管理员等都会参与罢工。

罗浮宫每年接待访客较原本设计容量超过数百万人。接待和保安人员抱怨人手不足，未能应付庞大人潮，成为所谓「过度观光」的象征。今年6月16日，员工罢工曾导致罗浮宫暂时关闭。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
01:50
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
7小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
6小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
10小时前
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
9小时前
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
3小时前
男子双手抓住广告牌。
00:34
「孖烟囱男」疑被捉奸爬出酒店外墙 网民惊讶广告牌坚固︱有片
奇闻趣事
7小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
11小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
22小时前