中日恶化︱超过六成日人感不安 过半仍撑高市政府

日本首相高市早苗上月发表「台湾有事」言论，导致中日关系持续恶化。全日本新闻网公布最新民调显示，超过六成日本人对未来的中日关系发展感到不安。

民调于12月13日至14日举行，主要围绕高市早苗言论风波、日本政府表现等访问民众看法。

结果显示，谈及对未来中日关系看法时，回答「非常不安」和「一定程度不安」的受访者合计达到66%，回答「不太感到不安」和「完全没有不安」的合计占31%。

高市内阁支持率下降

与此同时，高市内阁的支持率较上月下降4.5个百分点，达到63.0%。

尽管如此，大部分受访者仍然支持政府做法。对于日本政府至今对华应对措施，高达57%的日本受访者表示「认可」，29%表示「不认可」。