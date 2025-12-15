Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《90男欢女爱》导演洛连纳与妻倒毙家中 身有刀伤疑儿子涉案

更新时间：14:43 2025-12-15 HKT
发布时间：14:43 2025-12-15 HKT

经典爱情喜剧片《90男欢女爱》（When Harry Met Sally）的美国著名导演洛连纳（Robert Reiner），周日（14日）惊传和68岁妻子米歇尔（Michele Singer）双双陈尸美国加州洛杉矶寓所，两人身上有刀伤，警方正循谋杀方向展开调查，怀疑是儿子尼克（Nick）涉案。

周日下午3时30分，洛杉矶消防局接报，指出布伦特伍德一处住宅需要医疗帮助，消防员抵达现场后，发现1男1女已明显死亡，亦即洛连纳和妻子米歇尔。据悉洛连纳的女儿罗米（Romy）发现父母身亡而报警，据知他们身上都有刀伤，洛杉矶警方凶杀组已展开调查。

儿子曾自爆染毒瘾

78岁的洛连纳是在执导《90男欢女爱》时和摄影师米歇尔相识，2人于电影上映的同年1989年结婚，婚后育有3个孩子。美国《People》杂志接获多名知情人士提供的消息，指称是洛连纳与米歇尔的儿子尼克涉案。

2016年当时年仅22岁的尼克曾公开透露自己有毒瘾，并透露15岁时初次进入戒毒所，而多年间曾先后15度戒毒。他当时受访表示自己一直无家可归被迫露宿街头。尼克本身亦是编剧，2015年与父亲合写电影《Being Charlie》的剧本，并由洛连纳执导。影片是根据尼克被吸毒问题缠绕的经历。

《伴我同行》入围金球奖最佳导演

洛连纳于1960年代出道，纵横影视界数十年，既是演员亦是导演。其导演生涯中执导过多部名作，除了被视为经典爱情喜剧的《90男欢女爱》外，还有《伴我同行》（Stand By Me）、《义海雄风》（A Few Good Men）、《白宫奇缘》（The American President）以及《危情十日》（Misery）等，并曾凭《伴我同行》入围金球奖最佳导演。

洛连纳纵横影视界数十年，既是导演，也是演员，曾参演《缘份的天空》（Sleepless in Seattle）、《华尔街狼人》（The Wolf of Wall Street）及《爱情标尾会》（And so it goes）等。

