游日注意 | 暴风雪冲击北海道陆空交通 近2万户停电

即时国际
更新时间：12:47 2025-12-15 HKT
发布时间：12:47 2025-12-15 HKT

日本北海道受到迅速增强的低气压影响而出现暴风雪，周一要取消29班机，JR北海道共77班列车停驶。暴风雪也造成北海道东北部与东部为主的地区，约1万9400多户停电。

29班机取消 77班列车停驶

根据全日空与日本航空表示，在北海道内升降的航班，共有29个航班取消。其中包含全日空往来新千岁机场与东京羽田机场等地的17个航班，以及日航往来女满别机场与羽田机场等地共12个航班。

周日在新千岁机场升降的航班，共有160个航班取消。X QZ2pLfYI0s
周日在新千岁机场升降的航班，共有160个航班取消。X QZ2pLfYI0s
北海道受到迅速增强的低气压影响而出现暴风雪。法新社
北海道受到迅速增强的低气压影响而出现暴风雪。法新社
北海道大学内铺满积雪。法新社
北海道大学内铺满积雪。法新社

上述日本2大航空公司呼吁旅客到官网确认最新情况。

新千岁机昨取消160班机

营运北海道境内7座机场的「北海道机场公司」表示，周日在新千岁机场升降的航班，共有160个航班取消。

铁路部分，JR北海道公司表示，受到暴风雪冲击，已经决定停驶周一共77班列车：包括以札幌为中心，连结网走、钏路、带广的14班特级列车，另外加上快速与普通列车共63班停驶。

或有更多JR列车停驶

JR北海道公司研判，接下来可能会有更多列车因天气关系停驶，提醒旅客到官网确认最新资讯。

高速公路部分，东日本高速公路公司（简称NEXCO东日本）指出，周一上午8时，受到恶劣天气影响，暂停通行的路段，包含道央自动车道的登别室兰交流道与新千岁交流道之间，以及道东自动车道的占冠交流道与本别交流道之间，还有本别系统交流道与足寄交流道路段。

而北海道电力网公司表示，截至周一上午9时30分，受到暴风雪影响，北海道东北部鄂霍次克地区以及东部钏路地区为主的地方，共1万9400多户停电。

恶劣天气影响电力复修

北海道电力网公司指出，受限于恶劣的天气，还无法开始修复作业，有些地区复电的时间仍不清楚。

气象厅札幌管区气象台表示，受到迅速增强的低气压影响，钏路地区、根室地区、鄂霍次克地区为主的区域，风势增强。

札幌管区气象台预测，北海道周一将出现伴随下雪与强风的暴风雪，而且天气对于交通的影响可能会持续到傍晚。

