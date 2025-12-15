悉尼邦迪海滩枪击︱死亡人数增至16死 包括一名儿童 40人仍留医

澳洲悉尼邦迪海滩周日（14日）发生的枪击事件，死亡人数进一步上升。新南威尔士州卫生厅长柏克（Ryan Park）向澳洲广播公司（ABC）证实，事件至今已造成 16人死亡，当中包括一名儿童。

柏克表示，事件中共有 4名儿童被送院治理，部分伤者伤势「非常严重」，形容未来数小时为关键时刻，「我们希望并祈祷他们能够撑过来」。

新南威尔士州警方其后亦确认，枪击事件共造成16人死亡，另有 40人仍然留院接受治疗。警方表示，稍后将公布更多案件详情。警方早前曾指出，两名涉案枪手中，一人已被击毙，另一人情况危殆。

新南威尔斯州警察局长兰永表示，当局不再追捕其他嫌犯。他说，两名枪手是父子关系，年龄分别为50岁和24岁。父亲已被警方击毙，儿子仍在医院接受治疗。搜查发现，这名50岁男子名下拥有六支枪，另有六支枪在案发现场被发现。

州警方同时宣布，邦迪海滩及周边道路周一将继续封闭，以便调查人员在现场进行搜证工作。

柏克亦赞扬前线应急人员在事件中的表现，形容当日为「令人悲痛的一天」，不少救援人员在市民四散逃离之际，「仍然冲向危险前线」。他指出，救援行动规模庞大，甚至出现警员亲自驾驶救护车、让更多伤者能在车内接受急救的情况。

当地周一清晨，邦迪海滩一带仍由警方封锁，调查工作将持续进行。邦迪海滩冲浪馆（Bondi Surf Pavilion）外的澳洲国旗已降半旗致哀。