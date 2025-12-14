Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰柬冲突︱边境冲突持续扩大 泰国沿海实施宵禁

即时国际
更新时间：16:20 2025-12-14 HKT
发布时间：16:20 2025-12-14 HKT

美国总统特朗普早前声称已成功调停，让泰柬达成停火协议。不过现实是，两国冲突持续且有扩大趋势，泰国当局也在今天（14日）宣布，与柬埔寨接壤的东南部哒叻府（Trat）实施宵禁。柬埔寨戈公省（Koh Kong）接壤的5个县，但不包括观光胜地象岛（Koh Chang）和谷岛（Koh Kood）。

相关新闻：泰柬冲突 | 与泰柬领袖通电话斡旋 特朗普：双方同意停火 泰总理：继续军事行动

泰柬边境冲突导致数十万人撤离家园。新华社
泰国边境地区有房屋在柬军炮火下被摧毁。美联社
泰国边境居民在炮火中躲入防空洞。美联社
泰国看守政府总理阿努廷曾与特朗普通电话。法新社
泰国军方发布命令说，鋻于达叻府边境地区当前形势，军方认为有必要提升安全管控等级，防范任何可能影响安全的行动。因此，军方宣布即日起在达叻府空艾县、兰喔县、考沙明县、博赖县、达叻市实施宵禁，禁止这些地方的民众每天19时至次日5时之间离开住所。 

泰国国防部发言人苏拉桑（Surasant Kongsiri）今日指责，虽然柬埔寨外交部13日说停火，但柬方当晚10时仍在使用重型武器攻击泰方，迫使泰方回击。 柬埔寨13日重申停火意愿，却未停止战斗。泰国虽有意以外交方式解决冲突，但「柬埔寨必须先停止敌对行动」，双方才有可能进行谈判。

 

 

