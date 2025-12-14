珍惜生命︱西班牙单亲母疑患抑郁 抱双胞胎庆生翌日跳楼亡

西班牙马德里发生一宗令人震惊的伦常惨剧。一名48岁母亲在为一对双胞胎庆祝3岁生日的翌日，竟抱著两名幼童从10楼寓所堕下。母亲当场伤重不治，两名无辜幼子送院抢救后，一名孩子情况危殆，另一名孩子幸仅受轻伤。

双胞胎庆生翌日发生悲剧

综合外媒报道，事发于当地时间12月6日早上约9时，地点位于马德里Ciudad Lineal区一栋住宅大楼。警方接报赶抵现场，发现母亲已无生命迹象。两名 3 岁幼童随即被分送往不同医院，据悉其中一名孩子伤势严重，另一名则因堕楼时受到保护，奇迹地仅受轻伤。

离异母亲疑患抑郁

警方随即封锁现场调查，在屋内检获死者的手机、手提电脑及笔记，但未有发现遗书。当局初步调查已排除涉及性别暴力。有邻居透露，指涉事母亲与丈夫离异，独力抚养孩子，生前患有严重抑郁，曾出现被人跟踪及监视的被迫害妄想。案发前一天刚好是两名孩子的生日，岂料庆祝生日后竟发生这宗家庭悲剧。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk